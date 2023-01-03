"Повышение ликвидности": в Центробанке РФ предложили мобилизовать должников (фото)

В письме главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной говорится, что в случае отказа от получения повестки должником мужского пола работники банка должны вызвать полицию.

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Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина подписала документ, который обязывает банковских работников вручать повестки и предлагать подписать контракт мужчинам, у которых имеется кредитная задолженность. Об этом сообщило Международное разведывательное сообщество InformNapalm в Telegram.

В упомянутом письме говорится, что вручение повесток должникам необходимо для "повышения ликвидности банковского сектора". Речь также идет о том, что до 31 числа 2022 года российские банки должны уведомить клиентов, имеющих задолженность по кредитам о новых правилах.

К гражданам мужского пола больше не будут применятся меры принудительного взыскания долгов, а начисление штрафных санкций будет приостановлено. Они же в свою очередь должны предоставить банкам оригиналы документов "для сверки".

Тем россиянам, кто явился в банковское учреждение будет предложено подписать контракт о прохождении воинской службы в ВС РФ, либо же вручена повестка о вызове в военкомат.

"В случае отказа от подписания контракта и (или) получения повестки, зафиксировать отказ средствами видеофиксации, а также обеспечить безотлагательный вызов сотрудников полиции для задержания физического лица", — говорится в тексте документа.

[ + – ] Письмо Эльвиры Набиуллиной

Напомним, что по словам главы ГУР Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, Российская Федерация планирует начать новую волну мобилизации уже с 5 января 2023 года, так как армия сильно нуждается в пополнении личного состава.

Фокус также писал о том, что 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу высказался о целях мобилизации в России. Глава Минобороны РФ заявил о необходимости наступления российских войск в Украине.

Еще мы писали о том, что по мнению спикера Минобороны Эстонии Таави Лаасика, проведение второй волны мобилизации возможно, но она будет не столь масштабной по сравнению с первой.