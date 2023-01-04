Мобілізація у Білорусі: викликати чоловіків у військкомат почали на автовокзалах (відео)

Британський військовий експерт Глен Грант вважає, що зараз у Білорусі відбувається гібридна мобілізація або ж передмобілізаційна підготовка.

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У місті Борисів (Мінська область, Білорусь) чоловіків призовного віку почали викликати у військові комісаріати для уточнення облікових даних навіть за допомогою цифрових табло для реклами. Відео опублікував телеграм-канал українського видання "Цензор. НІ".

На відеокадрах видно автовокзал, де пасажири у залі чекають на свої автобуси.

Цифрове табло над входом і виходом із вокзалу транслює офіційне повідомлення.

"Усім громадянам чоловічої статі від 18 до 60 років необхідно прибути до військового комісаріату або сільського виконавчого комітету для уточнення облікових даних", — йдеться у повідомленні.

Зі свого боку полковник британської армії у відставці Глен Грант висловив думку, що в Білорусі фактично відбувається якась гібридна мобілізація або передмобілізаційна підготовка. Проводять її та контролюють військові Російської Федерації.

Нагадаємо, у грудні 2022 року стало відомо про те, що в Білорусі почали вручати повістки медикам. Терміни проведення зборів — від 10 днів. Призиваються як жінки, так і лікарі з медсестрами. Медиків викликають на збори, там вони одержують мобілізаційні розпорядження — це вказівки на випадок оголошення мобілізації.

Фокус також писав, що ще у жовтні 2022 року в Білорусі де-факто тривала військова мобілізація. На території країни проходять заходи щодо підготовки операторів зенітних ракетних систем та екіпажів танків.