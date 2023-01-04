Мобилизация в Беларуси: вызывать мужчин в военкомат начали на автовокзалах (видео)

Британский военный эксперт Глен Грант считает, что сейчас в Беларуси происходит гибридная мобилизация или же предмобилизационная подготовка.

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В городе Борисов (Минска область, Беларусь) мужчин призывного возраста начали вызывать в военные комиссариаты для уточнения учетных данных уже даже с помощью цифровых табло для рекламы. Видео опубликовал Телеграм-канал украинского издания "Цензор. НЕТ".

На видеокадрах видно автовокзал, где пассажиры в зале ожидают свои автобусы.

Цифровое табло над входом и выходом из вокзала транслирует официальное сообщение.

"Всем гражданам мужского пола от 18 до 60 лет необходимо прибыть в военный комиссариат или сельский исполнительный комитет для уточнения учетных данных", — говорится в сообщении.

В свою очередь полковник британской армии в отставке Глен Грант выразил мнение, что в Беларуси фактически происходит некая гибридная мобилизация или же предмобилизационная подготовка. Проводят ее и контролируют военные Российской Федерации.

Напомним, в декабре 2022 года стало известно о том, что в Беларуси начали вручать повестки медикам. Сроки проведения сборов — от 10 дней. Призываются как женщины, так и врачи с медсестрами. Медиков вызывают на сборы, там они получают мобилизационные предписания — это указания на случай объявления мобилизации.

Фокус также писал, что еще в октябре 2022 года в Беларуси де-факто продолжалась военная мобилизация. На территории страны проходят мероприятия по подготовке операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков.