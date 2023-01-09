"Першоджерело — влада": у Кремлі прокоментували новини про нову хвилю мобілізації в РФ

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "щодо цього вже було багато разів сказано" і закликав "не надавати значення Telegram-каналам". Тим часом у ГУР кажуть, що нова хвиля призову на фронт в РФ може розпочатися з 15 січня.

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Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про нову хвилю мобілізації в країні. Він заявив, що "щодо цього вже було багато разів сказано", і додав, що "не треба надавати значення Telegram-каналам". Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

За його словами, першоджерелом повідомлень є російська влада.

"Щодо цього було багато разів сказано. Не треба надавати такого значення загалом Telegram-каналам. Все-таки переважно, ще раз повторюю, першоджерелом є офіційна влада, на чолі з президентом Російської Федерації. Не потрібно перебільшувати Telegram-канали", — сказав він.

Спікер Путіна також назвав "уткою" заяви секретаря РНБО Олексій Данілова про те, що заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак веде переговори з європейськими політиками щодо встановлення перемир'я на війні в Україні за "корейським" варіантом.

Нагадаємо, 8 січня Олексій Данілов розповів, що Росія хоче нав'язати Україні сценарій заморожування війни за "корейським" сценарієм, який передбачає фіксування кордонів, що встановилися на фронті, та поділ територій щодо умовної "38 паралелі".

Мобілізація в РФ: що говорять в Україні та світі?

6 січня представник ГУР Вадим Скібіцький розповів, що у Кремлі планують провести нову хвилю мобілізації та поповнити ЗС РФ 500 000 військовослужбовців. За його словами, її можуть розпочати 15 січня, а призваних росіян хочуть залучити до наступальних операцій ЗС РФ навесні та влітку на сході та півдні України.

У той же день у розвідці Естонії заявили, що мобілізація в РФ може розпочатися після Різдва. За словами голови розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберга, нових мобілізованих можна буде очікувати на фронті наприкінці березня чи на початку квітня.

5 січня у Генштабі повідомили, що Росія готується до нової хвилі мобілізації. У зв'язку з цим російська влада може навіть повністю закрити кордон для чоловіків призовного віку.