За словами голови розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберга, підготовка резервістів в РФ триває 2-3 місяці, тому нових мобілізованих можна буде очікувати на фронті наприкінці березня чи на початку квітня.

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У п'ятницю, 6 січня, голова розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг заявив, що перша хвиля мобілізації в РФ не закінчилася, а припинилася в тих областях, де були виконані планові показники. Про це повідомляє ERR.

Наступного тижня після православного Різдва з'явиться більше інформації про другу хвилю мобілізації в РФ.

"З різних уривків інформації випливає те, що в областях ведеться підготовка, — зазначив представник Міноборони. — Є приклад із Краснодарського краю, де друкарня отримала замовлення на друк 5 000 мобілізаційних повісток".

За його словами, очікувати на нову хвилю мобілізації можна після Різдва, а наступний тиждень внесе ясність, як усе проходитиме.

За оцінками Гросберга, підготовка резервістів в РФ триває 2-3 місяці, тому нових мобілізованих можна буде очікувати на фронті наприкінці березня чи на початку квітня. Припинення вогню на 36 годин на Різдво — не більше ніж інформаційна операція.

Представник Естонії припускає, що нападу ЗС РФ зазнає місто Соледар на північ від Бахмута.

"Місто обходять з півдня, що дозволяє припустити, що мета із захоплення міста змінилася його оточенням", — пояснив представник естонського розвідуспільноти, додавши, що якщо ЗС РФ досягнуть успіху в найближчі тижні, це загрожує ситуацією, схожою на маріупольську.

Нагадаємо, що Німеччина поставить в Україну системи "Мардер" та Patriot і підготує екіпажі БМП. Стали відомі терміни.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами маршала британських ВПС Едварда Стрінгера, Путін, оголосивши "перемир'я", вирішив приміряти рясу Патріарха Кирила і показати, що він нібито має моральні принципи.