Німеччина поставить Patriot в Україну та підготує екіпажі Marder: названі терміни

За інформацією уряду ФРН, навчання українських екіпажів БМП Marder займе майже 8 тижнів і проходитиме на території країни. США також навчать українців поводженню з БМП Bradley.

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Крім 40 бойових машин піхоти Marder, які Міноборони Німеччини пообіцяло поставити в Україну в перші місяці 2023 року, очікуються також постачання систем Patriot, про це заявив речник уряду Штеффен Хебестрайт, передає CNN.

Повідомляється про батальйон систем БМП Marder.

"Батальйон складається приблизно із 40 машин, залежно від дизайну. Ми плануємо передати майже 40 "Мардерів" Україні в першому кварталі року", — йдеться у повідомленні.

На додачу до всього, Німеччина пообіцяла поставити Україні ЗРК Patriot із запасів своєї армії. За словами співробітника пресслужби уряду, передавання цих систем заплановано на перший квартал 2023 року.

Що відомо про БМП Marder?

Система Marder розроблялася для переміщення солдат на полі бою. Бундесвер використовує їх із 70-х років минулого століття.

Німецька армія поступово виводить їх з експлуатації, але сотні ще обслуговуються.

Підготовка українських військовослужбовців проходитиме у Німеччині та триватиме майже 8 тижнів.

Представник німецького уряду також повідомив, що США навчатимуть українців поводженню з БМП Bradley, але додав, що поки не погоджено, де проходитиме навчання — у США чи Німеччині.

Нагадаємо, що ЗСУ показали, як рятували Київ від атак іранських дронів Shahed у новорічні свята. За словами бійців мобільних груп, які охороняють небо над Києвом, дрони пролітали над столицею на висоті 50 метрів у напрямку об'єкта енергоінфраструктури.

Раніше Фокус повідомляв, що під час так званого різдвяного "перемир'я" Міноборони РФ звинуватило артилерію ЗСУ в обстрілі позицій російського угруповання військ.