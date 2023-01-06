Рождественское "перемирие": Минобороны РФ обвинило ВСУ в обстрелах позиций ВС РФ

По данным российского ведомства, несмотря на объявленное министром обороны РФ Сергеем Шойгу 36-часовое перемирие, артиллерийские обстрелы позиций российских войск в Украине продолжились.

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Пресс-служба Минобороны РФ обвинила Украину в нарушении "рождественского перемирия", о котором объявил глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

В публикации отмечается, что, несмотря на соблюдение группировкой ВС РФ "режима прекращения огня" с полудня 6 января до полуночи 7 января, "киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск".

Накануне, 5 января, по инициативе президента РФ Владимира Путина Минобороны РФ объявило прекращение огня на 36 часов.

Впоследствии появилась информация, что такое решение Путин принял после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который призвал в одностороннем порядке прекратить огонь.

Реакция Украины и мира

Президент Украины Владимир Зеленский 5 января в вечернем видеообращении заявил, что Путин намерен использовать двухдневное перемирие, чтобы остановить продвижение украинских сил на Донбасе.

В свою очередь, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что РФ должна уйти с оккупированных территорий Украины, и только после этого у нее начнется "временное перемирие".

Лидеры стран Запада скептически высказались об этой инициативе Кремля. В частности, президент США Джо Байден заявил, что Путин хочет выиграть время, чтобы позволить отдохнуть своим войскам, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что не видит изменений в позиции Москвы по Украине.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил о готовности РФ к новому массированному обстрелу, с чем, возможно, будут связаны аварийные отключения электроэнергии.

Ранее Фокус сообщал, что руководитель оккупационной администрации Херсонской области назвал объявленный Путиным режим прекращения огня "жестом доброй воли", чтобы православные граждане спокойно отпраздновали Рождество.