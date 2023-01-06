Різдвяне "перемир'я": Міноборони РФ звинуватило ЗСУ в обстрілах позицій ЗС РФ

За даними російського відомства, незважаючи на оголошене міністром оборони РФ Сергієм Шойгу 36-годинне перемир'я, артилерійські обстріли позицій російських військ в Україні продовжилися.

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Пресслужба Міноборони РФ звинуватила Україну в порушенні "різдвяного перемир'я", про яке оголосив голова оборонного відомства країни Сергій Шойгу. Про це йдеться у Telegram-каналі Міноборони РФ.

У публікації зазначається, що, незважаючи на дотримання угрупуванням ЗС РФ "режиму припинення вогню" з полудня 6 січня до півночі 7 січня, "київський режим продовжив артилерійські обстріли населених пунктів і позицій російських військ".

Напередодні, 5 січня, з ініціативи президента РФ Володимира Путіна Міноборони РФ оголосило припинення вогню на 36 годин.

Згодом з'явилася інформація, що таке рішення Путін ухвалив після телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, який закликав односторонньо припинити вогонь.

Реакція України та світу

Президент України Володимир Зеленський 5 січня у вечірньому відеозверненні заявив, що Путін має намір використати дводенне перемир'я, щоб зупинити просування українських сил на Донбасі.

Зі свого боку радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що РФ має піти з окупованих територій України, і тільки після цього в неї почнеться "тимчасове перемир'я".

Лідери країн Заходу скептично висловилися про цю ініціативу Кремля. Зокрема, президент США Джо Байден заявив, що Путін хоче виграти час, щоб дозволити відпочити своїм військам, а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що не бачить змін у позиції Москви щодо України.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив про готовність РФ до нового масованого обстрілу, з чим, можливо, будуть пов'язані аварійні відключення електроенергії.

Раніше Фокус повідомляв, що керівник окупаційної адміністрації Херсонської області назвав оголошений Путіним режим припинення вогню "жестом доброї волі", щоб православні громадяни спокійно відсвяткували Різдво.