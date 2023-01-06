"Это жест доброй воли": коллаборант Сальдо пригрозил Киеву карой за нарушение "режима тишины"

Глава оккупационной администрации Херсонщины утверждает, что объявленный Путиным режим прекращения огня — это "жест доброй воли", который позволит православным спокойно отпраздновать Рождество.

Related video

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо ответил на реакцию украинских властей по поводу режима прекращения огня на время праздника Рождества Христова. Коллаборант обвинил ВСУ в артиллерийском обстреле Донецка ровно в 12:00 и пригрозил Киеву "крайне суровыми наказаниями". Свою публикацию Сальдо разместил на Telegram-канале.

По его словам, президент РФ Владимир Путин дал распоряжение ввести так называемый режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения, чтобы дать возможность православным гражданам "достойно и спокойно провести" рождественские праздники.

Сальдо подчеркнул, что это не перемирие, как истолковала украинская сторона, а некий "жест доброй воли" со стороны оккупантов.

"Это не перемирие, о котором вдруг заговорили представители киевского режима, явно получившие инструкции от своих западных кураторов. Это жест доброй воли. За одни сутки ничего не изменится на фронтах, а солдаты, находящиеся (пока) по разные стороны соприкосновения, останутся живыми", — написал он.

Также Сальдо утверждает, что украинские солдаты не хотят воевать, в то время как их военачальники отдают "преступные приказы обстреливать мирные города".

"Донецк сегодня ровно в 12:00, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины, подвергся демонстративному варварскому артиллерийскому обстрелу. Эти люди, если их еще можно назвать людьми, ответят за свои действия. Наказание будет крайне суровым", — заявил "глава" администрации.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 5 января заявил, что российские войска должны покинуть временно оккупированные территории Украины, только в этом случае Москва может рассчитывать на "временное перемирие". Он предложил властям России "оставить лицемерие себе".