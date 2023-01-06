"Це жест доброї волі": колаборант Сальдо пригрозив Києву карою за порушення "режиму тиші"

Голова окупаційної адміністрації Херсонщини стверджує, що оголошений Путіним режим припинення вогню – це "жест доброї волі", який дозволить православним спокійно відсвяткувати Різдво.

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Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо відповів на реакцію української влади щодо режиму припинення вогню на час свята Різдва Христового. Колаборант звинуватив ЗСУ в артилерійському обстрілі Донецька рівно о 12:00 і пригрозив Києву "вкрай суворими покараннями". Свою публікацію Сальдо розмістив на Telegram каналі.

За його словами, президент РФ Володимир Путін дав розпорядження запровадити так званий режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення, щоб дати можливість православним громадянам "гідно та спокійно провести" різдвяні свята.

Сальдо наголосив, що це не перемир'я, як витлумачила українська сторона, а якийсь "жест доброї волі" з боку окупантів.

"Це не перемир'я, про яке раптом заговорили представники київського режиму, які явно отримали інструкції від своїх західних кураторів. Це жест доброї волі. За одну добу нічого не зміниться на фронтах, а солдати, що знаходяться (поки що) по різні боки дотику, залишаться живими", — написав він.

Також Сальдо стверджує, що українські солдати не хочуть воювати, тоді як їхні воєначальники віддають "злочинні накази обстрілювати мирні міста".

"Донецьк сьогодні рівно о 12:00, коли почав діяти оголошений Росією режим тиші, зазнав демонстративного варварського артилерійського обстрілу. Ці люди, якщо їх ще можна назвати людьми, відповідатимуть за свої дії. Покарання буде вкрай суворим", — заявив глава адміністрації.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 5 січня заявив, що російські війська мають залишити тимчасово окуповані території України, тільки в цьому випадку Москва може розраховувати на "тимчасове перемир'я". Він запропонував владі Росії "залишити лицемірство собі".