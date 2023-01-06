У ЗСУ показали, як рятували Київ від атак Shahed у новорічні свята (відео)

За словами бійців мобільних груп, які охороняють небо над Києвом у південному напрямку, ударні дрони пролітали над столицею на висоті 50 метрів і збиралися уразити об'єкт критичної інфраструктури.

Related video

У новорічні свята українську столицю від ударів дронів-камікадзе охороняли мобільні групи "Деміївка" та "Мрія", бійці яких завадили окупантам завдати ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Відео про те, як військові виконують свої обов'язки, опублікували у телеграм-каналі Міністерства оборони України.

За словами командира групи, яка несла бойове чергування 2 січня, сигнал про те, що російські окупанти запустили ударні БПЛА, надійшов до них після 23:00. А вже о 02:00 у небі були видні перші дрони Shahed.

Бійці мобільного гурту "Деміївка", які закривають небо над Києвом у південному напрямку зазначили, що дрони летіли досить низько: всього на висоті 51 метр. Вони прямували до одного з об'єктів критичної інфраструктури столиці.

Військові відкрили масований вогонь зі стрілецької зброї та уразили ворожі БПЛА. Дрони збилися із заданого курсу, почали втрачати висоту та впали, не долетівши до цілі.

Нагадаємо, раніше журналісти знайшли у Росії місце, де тренують операторів БПЛА Shahed. За інформацією ЗМІ, полігон розташований за вісім кілометрів від Центру Міноборони РФ, інструктори якого пройшли підготовку з управління ударними дронами в Ірані.

Фокус також писав, що на початку січня ЗМІ встановили особи військових РФ, які запускають по Україні БПЛА Shahed. Родичі дружини одного з російських військових кілька разів приїжджали відпочивати до Києва. А дружина другого оператора ударних дронів народилася та виросла у Сумах.