В ВСУ показали, как спасали Киев от атак Shahed в новогодние праздники (видео)

По словам бойцов мобильных групп, которые охраняют небо над Киевом в южном направлении, ударные дроны пролетали над столицей на высоте 50 метров и собирались поразить объект критической инфраструктуры.

Related video

В новогодние праздники украинскую столицу от ударов дронов-камикадзе охраняли мобильные группы "Демеевка" и "Мрия", бойцы которых помешали оккупантам нанести удары по объектам критической инфраструктуры. Видео о том, как военные исполняют свои обязанности, опубликовали в Телеграм-канале Министерства обороны Украины.

По словам командира группы, которая несла боевое дежурство 2 января, сигнал о том, что российские оккупанты запустили ударные БПЛА поступил к ним после 23:00. А уже в 2:00 в небе были видны первые дроны Shahed.

Бойцы мобильно группы "Демеевка", которые закрывают небо над Киевом в южном направлении отметили, что дроны летели достаточно низко: всего на высоте в 51 метр. Они направлялись к одному из объектов критической инфраструктуры столицы.

Военные открыли массированный огонь из стрелкового оружия и поразили вражеские БПЛА. Дроны сбились с заданного курса, начали терять высоту и упали, не долетев до цели.

Напомним, ранее журналисты нашли в России место, где тренируют операторов БПЛА Shahed. По информации СМИ, полигон расположен в восьми километрах от Центра Минобороны РФ, инструкторы которого прошли подготовку по управлению ударными дронами в Иране.

Фокус также писал, что в первых числах января СМИ установили личности военных РФ, запускающих по Украине БПЛА Shahed. Родственники жены одного из российских военных несколько раз приезжали отдыхать в Киев. А жена второго оператора ударных дронов родилась и выросла в Сумах.