СМИ установили личности военных РФ, запускающих по Украине БПЛА Shahed (фото)

Родственники жены одного из российских военных несколько раз приезжали отдыхать в Киев. А жена второго оператора ударных дронов родилась и выросла в Сумах.

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Украинским расследователям удалось установить личности российских военных-операторов БПЛА, которые запускают иранские дроны Shahed по жилым домам и объектам инфраструктуры в Украине. Соответствующий ролик "Слідство.Інфо" опубликовало на YouTube.

По информации сотрудников СМИ, ударные дроны по нашей стране запускают военные 294-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ. А управлять этими беспилотными летальными аппаратами они учились в Иране, куда прибыли в августе 2022 года под прикрытием участия в армейских соревнованиях.

Всего журналистам удалось идентифицировать четырех военных РФ, причастных к террористическим ударам по Украине.

Сергей Созинов

36-летний мужчина живет и служит в Коломне, где размещен главный военный центр беспилотной авиации РФ. Родился 4 января 1986 года в деревне Пасегово Кировской области.

В свое время отвечал за физическую подготовку бойцов 4-й гвардейской Кантемировской дивизии, которая дислоцируется в городе Наро-Фоминск.

Женат. В свободное время увлекается спортивными соревнованиями.

[ + – ] Сергей Созинов сфотографировался в Исфахане, где в августе 2022 года учился управлять иранскими дронами

Андрей Степовой

31-летний Андрей Степовой родился 25 сентября 1991-го в селе Новотроицкое Воронежской области. По словам матери, с детства мечтал о карьере военного. В 2014 году окончил Военно-воздушной академии в Воронеже. С 2018 года проживает в Коломне.

[ + – ] Россиянин Андрей Степовой в детстве мечтал стать военным летчиком

Глеб Пивкин

27-летний Глеб Пивкин родился 1 ноября 1995 года в Туркменистане. В Коломну переехал с родителями в возрасте 12 лет. А российское гражданство Пивкину удалось получить относительно недавно.

Женат на своей школьной подруге Алене. К слову, семья девушки — мать и сестра — неоднократно приезжали отдыхать в Киев, который теперь атакует ударными дронами их родственник.

В свое время Пивкин окончил Агротехнологический университет в Рязане. В свободное время увлекается паркуром и игрой на гитаре.

[ + – ] Агроном Глеб Пивкин со своей женой Аленой, родственники которой ездили отдыхать в Киев

Евгений Глухов

25-летний Евгений Глухов родился в Волгограде 18 января 1997 года. В возрасте 14 лет подростка и его брата Сергея забрал на воспитание дядя Николай Федотов — подполковник МВД из Москвы. Именно дядя устроил Евгения в Кадетскую школу-интернат с начальной летной подготовкой в поселке Монино, в которой тот учился с 9 класса.

В 2015 году после окончания школы-интерната Глухов поступил в Военно-воздушную академию в Воронеже.

В январе 2022 года Глухов женился. Его жена Мария Сереброва — украинка. Девушка сначала училась в Медицинском институте Сумского государственного университета, а в 2018 году уже была студенткой Всероссийского государственного института кинематографии. Сейчас она проживает в Коломне.

[ + – ] Российский военный Евгений Глухов женат на украинке из Сум

Напомним, в декабре 2022 года СМИ установили личности российских солдат, убивавших украинцев в Буче. Журналисты идентифицировали 22 оккупанта из 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ, а также тела 36 жертв россиян по улице Яблонской в Буче.

Фокус также писал, что в августе этого же года полиция установила личность военного РФ, убившего двух украинцев выстрелами в спину в Буче. Буряту, застрелившему мирных жителей Бучанского района во время оккупации региона, заочно объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Преступление оказалось зафиксировано на камерах видеонаблюдения.