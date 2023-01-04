ЗМІ встановили особи військових РФ, які запускають Україною БПЛА Shahed (фото)

Родичі дружини одного із російських військових кілька разів приїжджали відпочивати до Києва. А дружина другого оператора ударних дронів народилася та виросла у Сумах.

Related video

Українським розслідувачам вдалося встановити особи російських військових-операторів БПЛА, які запускають іранські дрони Shahed житловими будинками та об'єктами інфраструктури в Україні. Відповідний ролик " Слідство.Інфо " опублікувало на YouTube.

За інформацією співробітників ЗМІ, ударні дрони нашою країною запускають військові 294-го Державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ. А керувати цими безпілотними літальними апаратами вони навчалися в Ірані, куди прибули у серпні 2022 року під прикриттям участі у військових змаганнях.

Усього журналістам вдалося ідентифікувати чотирьох військових РФ, причетних до терористичних ударів по Україні.

Сергій Созінов

36-річний чоловік живе та служить у Коломні, де розміщений головний військовий центр безпілотної авіації РФ. Народився 4 січня 1986 року у селі Пасегово Кіровської області.

Свого часу відповідав за фізичну підготовку бійців 4-ї гвардійської Кантемирівської дивізії, що дислокується у місті Наро-Фомінську.

Одружений. У вільний час захоплюється спортивними змаганнями.

[ + – ] Сергій Созінов сфотографувався в Ісфахані, де в серпні 2022 року навчався керувати іранськими дронами

Андрій Степовий

31-річний Андрій Степовий народився 25 вересня 1991-го у селі Новотроїцьке Воронезької області. За словами матері, змалку мріяв про кар'єру військового. У 2014 році закінчив Військово-повітряну академію у Воронежі. З 2018 року мешкає у Коломні.

[ + – ] Росіянин Андрій Степовий у дитинстві мріяв стати військовим льотчиком

Гліб Півкін

27-річний Гліб Півкін народився 1 листопада 1995 року у Туркменістані. До Коломні переїхав із батьками у віці 12 років. А російське громадянство Півкіну вдалося здобути відносно недавно.

Одружений зі своєю шкільною подругою Альоною. До речі, родина дівчини — мати та сестра — неодноразово приїжджали відпочивати до Києва, який тепер атакує ударними дронами їхній родич.

Свого часу Півкін закінчив Агротехнологічний університет у Рязані. У вільний час захоплюється паркуром та грою на гітарі.

[ + – ] Агроном Гліб Півкін зі своєю дружиною Оленою, родичі якої їздили відпочивати до Києва

Євген Глухов

25-річний Євген Глухов народився у Волгограді 18 січня 1997 року. У віці 14 років підлітка та його брата Сергія забрав на виховання дядько Микола Федотов – підполковник МВС із Москви. Саме дядько влаштував Євгена до Кадетської школи-інтернату з початковою льотною підготовкою у селищі Моніно, в якому той навчався з 9 класу.

У 2015 році після закінчення школи-інтернату Глухов вступив до Військово-повітряної академії у Воронежі.

У січні 2022 року Глухов одружився. Його дружина Марія Сереброва – українка. Дівчина спочатку навчалася у Медичному інституті Сумського державного університету, а у 2018 році вже була студенткою Всеросійського державного інституту кінематографії. Нині вона мешкає у Коломні.

[ + – ] Російський військовий Євген Глухов одружений з українкою із Сум

Нагадаємо, у грудні 2022 року ЗМІ встановили особи російських солдатів, які вбивали українців у Бучі. Журналісти ідентифікували 22 окупантів з 234-го десантно-штурмового полку ЗС РФ, а також тіла 36 жертв росіян на вулиці Яблонській у Бучі.

Фокус також писав, що у серпні цього ж року поліція встановила особу військового РФ, який вбив двох українців пострілами в спину у Бучі. Буряту, який застрелив мирних жителів Бучанського району під час окупації регіону, заочно оголосили про підозру щодо порушення законів та звичаїв війни. Злочин виявився зафіксованим на камерах відеоспостереження.