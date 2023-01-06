Вторая волна мобилизации в РФ может начаться после Рождества, — разведка Эстонии

Со слов главы разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберга, подготовка резервистов в РФ длится 2-3 месяца, поэтому новых мобилизованных можно будет ожидать на фронте в конце марта или начале апреля.

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В пятницу, 6 января, глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг заявил, что первая волна мобилизации в РФ не закончилась, а приостановилась в тех областях, где были выполнены плановые показатели. Об этом сообщает ERR.

На следующей неделе, после православного Рождества, появится больше информации о второй волне мобилизации в РФ.

"Из различных обрывков информации следует то, что в областях ведется подготовка, — отметил представитель Минобороны. — Есть пример из Краснодарского края, где типография получила заказ на печать 5000 мобилизационных повесток".

По его словам, ожидать новой волны мобилизации можно после Рождества, а следующая неделя внесет ясность, как все будет проходить.

По оценкам Гросберга, подготовка резервистов в РФ длится 2-3 месяца, поэтому новых мобилизованных можно будет ожидать на фронте в конце марта или начале апреля. Прекращение огня на 36 часов на время Рождества — не более чем информационная операция.

Представитель Эстонии допускает, что нападению ВС РФ подвергается город Соледар к северу от Бахмута.

"Город обходят с юга, что позволяет предположить, что цель по захвату города сменилась его окружением", — пояснил представитель эстонского разведсообщества, добавив, что если ВС РФ добьются успеха в ближайшие недели, это чревато ситуацией, похожей на мариупольскую.

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