Путін "концептуально" підтримав ідею підвищення призовного віку в Росії, — Пєсков

За словами спікера Кремля, Міноборони РФ має надати аргументацію для впровадження нових стандартів. Якщо норми приймуть, то в армію зможуть забирати росіян віком до 30 років.

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Президент РФ Володимир Путін концептуально підтримав ідею підвищення призовного віку росіян до 30 років. Про це у четвер, 12 січня, повідомив журналістам представник Кремля Дмитро Пєсков, передає агентство ТАСС.

Прессекретар Путіна не став уточнювати деталі, зазначивши, що це питання є прерогативою Міністерства оборони Росії. Водночас він заявив, що оборонне відомство має надати свою аргументацію для впровадження в країні-агресорі нових стандартів.

"Аргументація має бути представлена Міністерством оборони, у цьому випадку це лише прерогатива [відомства]", — прокоментував Пєсков.

Він наголосив, що МО РФ відповідає за "деталі та оформлення цієї ідеї".

"Концептуально справді ця ідея була підтримана главою держави [Володимиром Путіним], але деталі, оформлення цієї ідеї — тут як першоджерело потрібно і слід сприймати інформацію від Міністерства оборони", — сказав речник Кремля.

21 грудня 2022 року міністр оборони Сергій Шойгу виступив з ініціативою збільшити призовний вік у Росії. За його словами, у країні слід поетапно підвищувати призовний вік із 18 до 21 року, а граничний — до 30 років.

Учора, 11 січня, російська "Парламентська газета" процитувала голову комітету Державної Думи РФ з оборони Андрія Картаполова, який каже, що кампанію підвищення призовного віку в РФ буде запущено вже навесні цього року.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк у коментарі "Суспільному" 10 січня заявив, що нова хвиля мобілізації в Росії не завадить Силам оборони проводити наступальні операції на передовій.