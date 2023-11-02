Мобілізація в Україні: українців якого віку можуть призвати на службу у 2023 році

У новому порядку Кабміну визначено, що чоловіки повинні ставати на облік у рік досягнення 17-річного віку. Однак ці зміни не впливають на встановлені норми щодо віку для мобілізації.

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В Україні у мирний час строкова служба стосувалась чоловіків віком від 18 до 27 років, які відповідали встановленим стандартам щодо фізичного стану здоров'я. Під час воєнного стану під мобілізацію потрапляють усі чоловіки у віці 18-60 років. Що таке призовний вік та який він в Україні у 2023 році повідомляють "Факти".

Призовним вважається той вік, який дозволяє призвати особу на строкову військову службу. У 2023 році в Україні він такий:

призовний вік для проходження строкової військової служби – від 18 до 27 років;

під загальну мобілізацію на період воєнного стану потрапляють громадяни України віком від 18 до 60 років.

Військовий облік у 2023 році: коли потрібно ставати

30 грудня 2022 року Кабмін ухвалив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Відомо, що у новому порядку визначено, що військовозобовʼязані повинні ставати на облік у рік досягнення 17-річного віку. Тобто, якщо раніше вік постановки на облік починався з 17 років, то у 2023-му – з 16 років.

"Інакше кажучи, чоловіки мають йти до військкомату не в момент, коли виповнилося 16 років, а в той рік, коли має виповнитися 17. Наприклад, якщо у 2022 році вам виповнилося 16, то у 2023-му ви маєте стати на військовий облік", — йдеться у повідомленні.

Однак ці зміни не впливають на встановлені норми щодо віку для мобілізації. Це означає, що чоловіків можна призивати на службу тільки після досягнення ними повноліття.

Хто може перебувати на військовому обліку:

чоловіки віком від 16 до 27 років;

військовозобов’язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування в запасі – 60 років;

жінки, які отримали медичну або фармацевтичну спеціальність.

Нагадаємо, раніше юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян розповіла, як можна цілком офіційно відповідно до законодавчих норм відмовитися від повістки.