"Війну не виграти старою зброєю": Залужний розповів про наслідки обережності Заходу

За словами Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, війну з Росією не виграти зброєю минулого століття і застарілими методами, а результат війни вирішать новітні технології.

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На думку Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, західні союзники були надмірно обережними в постачанні Україні новітнього озброєння. А це означає, що зброї, яку постачав Захід, було достатньо для підтримки України у війні, але недостатньо, щоб дозволити їй перемогти. Про це генерал розповів в інтерв'ю виданню The Economist.

На думку Залужного, стримуючи постачання ракетних комплексів великої дальності і танків, Захід дозволив Росії перегрупуватися і зміцнити оборону після раптового прориву в Харківській області на півночі і в Херсоні на півдні наприкінці 2022 року.

"Ці системи були найактуальнішими для нас торік, але вони з'явилися тільки цього року. Я не скаржуся. Вони не зобов'язані нам нічого давати, і ми вдячні за те, що маємо, але я просто констатую факти", — зазначив генерал.

Така сама ситуація наразі склалася і з літаками F-16, які, як очікується, потраплять в Україну тільки наступного року.

На думку головнокомандувача, тепер вони будуть менш корисними, почасти тому, що Росія за півтора року війни встигла поліпшити свою протиповітряну оборону. Зокрема, експериментальна версія ракетної системи С-400 здатна вражати цілі за межами Дніпра.

За словами генерала Залужного, затримка з постачанням зброї хоч і розчаровує, але не є головною причиною скрутного становища України.

"Важливо розуміти, що цю війну неможливо виграти зброєю минулого століття і застарілими методами. Вони неминуче призведуть до зволікання і, як наслідок, до поразки", — стверджує Залужний, підкреслюючи, що вирішальне значення в цій війні матимуть технології.

Сьогодні, 2 листопада, глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що російська далекобійна ракета ППО С-400 може пролетіти до цілі відстань до 400 кілометрів. Залишки такої ракети було знайдено на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, Залужний назвав п'ять "ключів" до перемоги України. В есе для The Economist головнокомандувач ЗСУ розповів про свої пріоритети, щоб Україна могла протистояти ворогу.

Раніше Залужний визнав, що війна зайшла в глухий кут. На думку головнокомандувача ЗСУ, для перемоги Києву необхідна суттєва перевага в технологіях, оскільки РФ у рази перевершує Україну економічно і за кількістю населення.