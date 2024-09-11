Мовні інспектори в Івано-Франківську: мер розповів, як каратимуть порушників (відео)

Міський голова Руслан Марцінків уточнив, що інспектори працюватимуть у громадському транспорті, на вулицях, у магазинах і кафе. З його слів, вже знайшлося близько 50 охочих взятися за цю роботу.

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9 вересня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що місті з’являться мовні інспектори. Детальніше про цей проєкт він розповів 10 вересня в ефірі "Говорить великий Львів".

Міський голова пояснив, що йдеться про ініціативу на громадських засадах. Стати мовним інспектором може будь-хто. Їхніми завданнями буде популяризувати курси з української мови та стежити за затриманням законодавства у магазинах, кафе.

"Ми зараз відчуваємо збільшення російської мови в місті. Та хочемо максимально все ж, щоб наше місто було українськомовним", — пояснив Марцінків.

З його слів, інспекторів буде не менш ніж 100. Вони популяризуватимуть вивчення державної мови в громадському транспорті й на вулицях. Нині положення ініціативи ще навіть не затвердили на виконавчому комітеті, але вже знайшлося близько 50 охочих взяти на себе нові функції.

"Будемо діяти в межах законодавства. Зрозуміло, що інспекторами проведуть відповідні навчання", — розповів мер.

Він уточнив, що програма навчання нині розробляється. Щодо покарань порушників мовного закону Марцінків пояснив, що інспектори толерантно робитимуть зауваження й проситимуть розмовляти українською. Тим, кому важко перейти на "солов’їну", пропонуватимуть пройти курси.

"Хоча це дуже дивно звучить в українській державі та Україні — навчати українців української мови. Але, на жаль, такі сьогодні обставини", — зазначив політик.

Якщо ж людина, до якої підійшов інспектор, почне поводитися агресивно, на місце викликатимуть поліцію. Про звучання, наприклад, російськомовної музики у закладі Івано-Франківська, можна буде повідомити на гарячу лінію.

Нагадаємо, у Раді визнали недоцільним фінансування медалей для випускників шкіл. У бюджеті на 2025 рік був запит на майже 4,6 мільйона гривень, щоб виготовити "золоті медалі", і ще на понад 1 мільйон гривень на "срібні" аналоги.

11 вересня американський історик Тімоті Снайдер зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і віддав йому ексклюзивний подарунок. У Львові американець заговорив українською.