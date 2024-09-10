В Івано-Франківську з'являться мовні інспектори: у місті побільшало російської мови (відео)

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав записуватися на курси української мови.

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В Івано-Франківську з'являться мовні інспектори, щоби протидіяти поширенню російської мови. Про це заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у відеозверненні у понеділок, 9 вересня.

Він розповів, що мав зустріч із мовним омбудсменом Тарасом Кременем, з яким обговорив популяризацію української мови, соціальну рекламу та інші заходи, які місто планує здійснювати.

"В Івано-Франківську введемо громадську ініціативу — мовні інспектори", — сказав Марцінків.

Детальніше про неї він пообіцяв розповісти згодом, коли ініціатива буде реалізована.

За словами мера, в Івано-Франківську значно побільшало російської мови і "це проблема для нашої держави". Марцінків також закликав містян долучатися до мовних курсів.

Нагадаємо, 5 вересня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив, що у місті будуть боротися з порушниками, які викидають великогабаритні відходи і будівельне сміття у непристосовані для цього місця. За його словами, до таких осіб будуть застосовувати мобілізаційні заходи.

15 серпня Марцінків заявляв, що в Івано-Франківську ухвалили рішення про посилення мобілізації через те, що область, за даними Міноборони, "пасе задніх в проведенні мобілізації". Він анонсував "посилений режим" протягом кількох тижнів.