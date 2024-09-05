В Івано-Франківську мобілізуватимуть порушників, які викидають великогабаритне сміття (відео)

Руслан Марцинків попередив, що владі доведеться застосовувати нетипові заходи. Мер нагадав, що в Івано-Франківську є полігон, куди можна здати великогабаритне та будівельне сміття.

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В Івано-Франківську, вирішили боротися з винесенням великогабаритних відходів і будівельного сміття у непристосовані для цього місця. Про це в етері радіо "Західний полюс" попередив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За його словами, деякі містяни навіть викидають сміття з бусика, тому з цього питання довелося провести нараду, на якій вирішили, як боротися з порушниками.

"Ми застосуємо нетипові заходи. Зокрема з правоохоронними органами та залученням мобілізаційних заходів, щоб люди зрозуміли те, що не можна великогабаритне сміття викидати цілими бусами", — наголосив міський голова.

Попередження Руслана Марцинківа можна послухати з 10:06 по 11:30

Він нагадав, що у Івано-Франківську є спеціальні місця та полігон, куди можна здати таке сміття.

"Вибачайте, але мусимо таких заходів вживати", – сказав Руслан Марцінків.

Нагадаємо, у травні Марцінків наголошував, що через повномасштабне вторгнення Російської Федерації та мобілізацію комунальним підприємствам Івано-Франківська бракувало працівників. На той час у лавах Збройних сил України служили близько трьох сотень франківських комунальників.

Також Фокус писав, що Верховинський суд Івано-Франківської області раніше оштрафував начальника мобілізаційного відділення місцевого ТЦК за перевищення службових повноважень. Військкоми затримали чоловіка і силоміць відвезли його уточнювати особисті дані.