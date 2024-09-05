В Ивано-Франковске будут мобилизовать нарушителей, которые выбрасывают крупногабаритный мусор (видео)

Руслан Марцинкив предупредил, что властям придется применять нетипичные меры. Мэр напомнил, что в Ивано-Франковске есть полигон, куда можно сдать крупногабаритный и строительный мусор.

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В Ивано-Франковске, решили бороться с выносом крупногабаритных отходов и строительного мусора в неприспособленные для этого места. Об этом в эфире радио "Западный полюс" предупредил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, некоторые горожане даже выбрасывают мусор из буса, поэтому по этому вопросу пришлось провести совещание, на котором решили, как бороться с нарушителями.

"Мы применим нетипичные меры. В том числе с правоохранительными органами и привлечением мобилизационных мероприятий, чтобы люди поняли то, что нельзя крупногабаритный мусор выбрасывать целыми бусами", — подчеркнул городской голова.

Предупреждение Руслана Марцинкива можно послушать с 10:06 по 11:30

Он напомнил, что в Ивано-Франковске есть специальные места и полигон, куда можно сдать такой мусор.

"Извините, но должны такие меры принимать", — сказал Руслан Марцинкив.

Напомним, в мае Марцинкив отмечал, что из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации и мобилизации коммунальным предприятиям Ивано-Франковска не хватало работников. В то время в рядах Вооруженных сил Украины служило около трех сотен франковских коммунальщиков.

Также Фокус писал, что Верховинский суд Ивано-Франковской области ранее оштрафовал начальника мобилизационного отделения местного ТЦК за превышение служебных полномочий. Военкомы задержали мужчину и насильно увезли его уточнять личные данные.