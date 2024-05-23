Почти везде есть вакансии: из-за мобилизации в Ивано-Франковске не хватает коммунальщиков, — мэр (видео)

Глава города сообщил, что на коммунальных предприятиях не хватает работников после того, как мобилизовали 300 военнообязанных.

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Коммунальным предприятиям Ивано-Франковска не хватает работников. Дефицит возник из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации и мобилизации. Об этом заявил городской голова Руслан Марцинкив в эфире радио "Западный полюс" в четверг, 23 мая.

По его словам, сейчас в рядах Вооруженных сил Украины служат около трех сотен франковских коммунальщиков.

"Все-таки ощущается нехватка 282 работников на наших коммунальных предприятиях. Сейчас к этому количеству добавились еще 16 работников, которых недавно мобилизовали", — рассказал Марцинкив.

Глава Ивано-Франковска объяснил, что проблема также заключается в том, что люди среднего возраста не очень охотно идут работать в коммунальные службы. Женщины или люди старшего возраста не всегда могут выполнять ту или иную работу.

"Поэтому стараемся где-то больше нагружать бригаду, которая косит траву. Впрочем, люди тоже не безмерны. Поэтому сейчас мы покосили более 50% травы. Остальное покосим, думаю, до двух недель", — заверил Марцинкив.

Он также добавил, что почти на каждом предприятии в городе есть вакансии. Требуются водители, машинисты, слесари, социальные работники, уборщики, рабочие по благоустройству.

Напомним, 23 мая экономист Сергей Фурса рассказал, сколько потеряет экономика от мобилизации 300 тысяч военнообязанных.

14 мая Кабмин изменил порядок бронирования от мобилизации военнообязанных. Без ограничений можно бронировать сотрудников Министерства энергетики Минстратегпрома, Минифраструктуры и Минцифры.