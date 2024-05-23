Майже всюди є вакансії: через мобілізацію в Івано-Франківську бракує комунальників, — мер (відео)

Очільник міста повідомив, що на комунальних підприємствах не вистачає працівників після того, як мобілізували 300 військовозобов'язаних.

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Комунальним підприємствам Івано-Франківська бракує працівників. Дефіцит виник через повномасштабне вторгнення Російської Федерації та мобілізацію. Про це заявив міський голова Руслан Марцінків в ефірі радіо "Західний полюс" у четвер, 23 травня.

За його словами, наразі в лавах Збройних сил України служать близько трьох сотень франківських комунальників.

"Усе-таки відчувається брак 282 працівників на наших комунальних підприємствах. Зараз до цієї кількості додалися ще 16 працівників, яких нещодавно мобілізували", — розказав Марцінків.

Очільник Івано-Франківська пояснив, що проблема також полягає в тому, що люди середнього віку не дуже охоче йдуть працювати в комунальні служби. Жінки чи люди старшого віку не завжди можуть виконувати ту чи іншу роботу.

"Тому стараємося десь більше навантажувати бригаду, яка косить траву. Втім, люди теж не безмірні. Тому зараз ми покосили понад 50% трави. Решту покосимо, думаю, до двох тижнів", — запевнив Марцінків.

Він також додав, що майже на кожному підприємстві в місті є вакансії. Потребують водіїв, машиністів, слюсарів, соціальних робітників, прибиральників, робітників із благоустрою.

Нагадаємо, 23 травня економіст Сергій Фурса розказав, скільки втратить економіка від мобілізації 300 тисяч військовозобов'язаних.

14 травня Кабмін змінив порядок бронювання від мобілізації військовозобов'язаних. Без обмежень можна бронювати співробітників Міністерства енергетики, Мінстратегпрому, Мініфраструктури та Мінцифри.