Практично 20% дошкільнят не розуміють українську мову, — Кремінь (документ)

Влітку минулого року, згідно зі статистикою, в Україні працювало 10 863 дитсадки, в яких загалом виховувалося 934 355 дітей.

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Станом на липень 2023 року в українських дитячих садках на обліку знаходилося 934 355 дітей, серед яких 927 144 дошкільнят виховувалися українською мовою. Про це йдеться у річному звіті уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

Як йдеться у звіті, у якому мовний омбудсмен посилається на результати опитування 5-річних вихованців у 6-ти київських ЗДО, проведених ГО "Спільномова", 20% дітей не розуміють українську мову, 65% належать до змішаної групи й лише 15% дітей активно використовують українську мову у спілкуванні.

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Тарас Кремінь також повідомив, що у 2023 році на підконтрольній Україні території працювало 10 863 дитсадки, що на третину менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Водночас, йдеться у документі, в Україні залишилися три школи, у яких російська мова викладається як окремий предмет. У 2023/2024 навчальному році лише 768 школярів вивчають російську мову як окремий предмет.

"Процес дерусифікації загальної середньої освіти не пов’язаний зі зміною нормативно-правової бази чи з адміністративним тиском, а є реакцією українського суспільства на воєнні злочини та геноцид, вчинені російською федерацією проти українського народу", — резюмував Тарас Кремінь.

Нагадаємо, що 17 липня набере чинності пункт 6 частини 8 статті 40 Закону України "Про медіа", що посилює вимоги щодо використання державної мови в ефірах українськомовних програм. Тобто усі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки тощо на телебаченні та радіо недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською.