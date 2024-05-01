Практически 20% дошкольников не понимают украинский язык, — Креминь (документ)

Летом прошлого года, согласно статистике, в Украине работало 10 863 детсада, в которых в целом воспитывалось 934 355 детей.

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По состоянию на июль 2023 года в украинских детских садах на учете находилось 934 355 детей, среди которых 927 144 дошкольников воспитывались на украинском языке. Об этом говорится в годовом отчете уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.

Как говорится в отчете, в котором языковой омбудсмен ссылается на результаты опроса 5-летних воспитанников в 6-ти киевских ЗДО, проведенных ОО "Спільномова", 20% детей не понимают украинский язык, 65% относятся к смешанной группе и только 15% детей активно используют украинский язык в общении.

Фото: Скриншот

Тарас Креминь также сообщил, что в 2023 году на подконтрольной Украине территории работало 10 863 детсада, что на треть меньше, чем до начала полномасштабного вторжения России.

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Каждый десятый украинец хочет русский язык официальным в своем регионе, — опрос

В то же время, говорится в документе, в Украине остались три школы, в которых русский язык преподается как отдельный предмет. В 2023/2024 учебном году только 768 школьников изучают русский язык как отдельный предмет.

"Процесс дерусификации общего среднего образования не связан с изменением нормативно-правовой базы или с административным давлением, а является реакцией украинского общества на военные преступления и геноцид, совершенные Российской Федерацией против украинского народа", — резюмировал Тарас Кремень.

Напомним, что 17 июля вступит в силу пункт 6 части 8 статьи 40 Закона Украины "О медиа", который ужесточает требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ. То есть все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики и т.д. на телевидении и радио на негосударственном языке должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинском.