"Дивилися здивованими очима": акторка Люта згадала, як перейшла на українську мову

За словами зірки серіалу "Жіночий лікар", вона з дитинства говорила російською, адже саме цією мовою їй мама співала колискові. В університеті, після діалогу з наставником, до майбутньої акторки прийшло усвідомлення самоідентифікації.

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Зірка серіалу "Жіночий лікар" Олександра Люта народилася в Івано-Франківську, проте з дитинства розмовляла російською. В університеті після одного випадку вона вирішила раз і назавжди перейти на українську. Про це вона детальніше розповіла в інтерв'ю "Главкому".

За її словами, мама родом із Магадана — росіянка, а от тато з Кривого рогу в Дніпропетровській області. З дитинства вона говорила російською, незважаючи на те, що проживала в Івано-Франківську.

"Оточення було змішане, але якою мовою говорить мама і якою мовою співає колискову — такою мовою спілкуються і діти. Але, крім мови, від мами я перейняла спів, музикальність, творчість", — розповіла Олександра Люта.

На момент розпаду СРСР в Івано-Франківську було вже більше російських шкіл, ніж українських. Крім того, продовжує акторка, вчителям російської мови та літератури платили на 15% більше, ніж викладачам української. В університетах також здебільшого навчання йшло російською.

В університеті у жінки стався діалог із наставником Богданом Козаком, після чого вона ухвалила рішення перейти на українську.

"Оточення у Львові пробудило свідомість, змусило зупинитися і задуматися: а я хто і де я живу? Нас, російськомовних, — тобто мене, Ірму (Вітовську, — ред.) і ще одну нашу однокурсницю Поліну, Козак терпів днів п'ять", — продовжила Олександра Люта.

Він запитав у трьох майбутніх акторок, куди вони вступили і перед якою аудиторією збираються виступати, розмовляючи російською. Наставник в університеті Богдан Козак наголосив, що дівчатам слід перейти на українську та думати цією мовою, адже в театрі буває момент, коли потрібно імпровізувати, а мислення російською зробило б з акторок професійно непридатних. Іншого рецепта до успіху в Україні їм не бачити, вважав представник навчального закладу.

Тоді Олександра, Ірма та Поліна подивилися одна на одну і вирішили з того моменту говорити виключно українською, навіть удома. Зараз, згадуючи минуле, зірка серіалу "Жіночий лікар" розуміє всі труднощі, які пов'язані з переходом на іншу мову в побуті, але водночас акцентує увагу на тому, що це важливо.

"Я приїжджала додому, де продовжувала розмовляти українською. На мене дивилися здивованими очима. Багато друзів відсіялися, але й нові з'явилися. Відсіялися, бо не хотіли працювати над собою, не усвідомили, що це важливо... Багато причин. Це не робиться за один день, тим більше в російськомовному оточенні. Мені все ж було легше: я була у Львові, в україномовному оточенні моїх однокурсників. Моє становлення як громадянки відбулося тут", — резюмувала Олександра Люта.

Нагадаємо, 21 жовтня повідомлялося, що Андрій Садовий розповів, чи будуть у Львові "мовні патрулі". За словами міського голови, такі інспектори в місті не потрібні, оскільки проблема дотримання мовного законодавства вже ефективно розв'язується через офіційні органи та роз'яснювальну роботу.