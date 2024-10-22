"Смотрели изумленными глазами": актриса Лютая вспомнила, как перешла на украинский язык

По словам звезды сериала "Женский доктор", она с детства говорила на русском, ведь именно на этом языке ей мама пела колыбельные. В университете, после диалога с наставником, к будущей актрисе пришло осознание самоидентификации.

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Звезда сериала "Женский доктор" Александра Лютая родилась в Ивано-Франковске, однако с детства разговаривала на русском. В университете после одного случая она решила раз и навсегда перейти на украинский. Об этом она детальнее рассказала в интервью "Главкому".

По ее словам, мама родом из Магадана — россиянка, а вот папа из Кривого рога в Днепропетровской области. С детства она говорила на русском, несмотря на то, что проживала в Ивано-Франковске.

"Окружение было смешанное, но на каком языке говорит мама и на каком языке поет колыбельную – на таком языке общаются и дети. Но, кроме языка, от мамы я переняла пение, музыкальность, творчество", — рассказала Александра Лютая.

На момент распада СССР в Ивано-Франковске было уже больше русских школ, нежели украинских. Кроме того, продолжает актриса, учителям русского языка и литературы платили на 15% больше, нежели преподавателям украинского. В университетах также в основном обучение шло на русском.

В университете у женщины произошел диалог с наставником Богданом Козаком, после чего она приняла решение перейти на украинский.

"Окружение во Львове пробудило сознание, заставило остановиться и задуматься: а я кто и где я живу? Нас, русскоязычных, – то есть меня, Ирму (Витовскую, — ред.) и еще одну нашу однокурсницу Полину, Козак терпел дней пять", — продолжила Александра Лютая.

Он спросил у трех будущих актрис, куда они поступили и перед какой аудиторией собираются выступать, разговаривая на русском. Наставник в университете Богдан Козак отметил, что девушкам следует перейти на украинский и думать на этом языке, ведь в театре бывает момент, когда нужно импровизировать, а мышление на русском сделало бы из актрис профессионально непригодных. Другого рецепта к успеху в Украине им не видать, считал представитель учебного заведения.

Тогда Александра, Ирма и Полина посмотрели друг на друга и приняли решение с того момента говорить исключительно на украинском, даже дома. Сейчас, вспоминая прошлое, звезда сериала "Женский доктор" понимает все трудности, которые связаны с переходом на другой язык в быту, но в то же время акцентирует внимание на том, что это важно.

"Я приезжала домой, где продолжала разговаривать на украинском. На меня смотрели изумленными глазами. Многие друзья отсеялись, но и новые появились. Отсеялись, потому что не хотели работать над собой, не осознали, что это важно… Много причин. Это не делается за один день, тем более в русскоязычном окружении. Мне все же было легче: я была во Львове, в украиноязычном окружении моих однокурсников. Мое становление как гражданки произошло здесь", — резюмировала Александра Лютая.

Напомним, 21 октября сообщалось, что Андрей Садовый рассказал, будут ли во Львове "языковые патрули". По словам городского главы, подобные инспекторы в городе не нужны, так как проблема соблюдения языкового законодательства уже эффективно решается через официальные органы и разъяснительную работу.