Звезда сериала "Женский доктор" рассказал, как Маричка Падалко приютила его родных из Никополя

Ярослав Шахторин родом из Никополя, территория которого внесена в перечень территорий активных боевых действий. Там жила семья актера.

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25-летний актер Ярослав Шахторин, который известен ролями в сериалах "Женский доктор" и "Люся Интерн" рассказал, как телеведущая Маричка Падалко приютила его родственников из Никополя. Подробностями он поделился в интервью Алины Доротюк.

В частности, Ярослав рассказал, что сам родом из Никополя, где жила и часть его семьи, когда началась война родители уехали, а вот дедушка и бабушка были в списке тех, которые несмотря на боевые действия не готовы были прощаться с домом. Однако, через некоторое время семье удалось уговорить родных переехать.

Так, дедушка и бабушка Ярослава Шахторина оказались в городе Жовква во Львовской области. Как впоследствии оказалось, приютила родных актера Маричка Падалко. В своем интервью в декабре 2023 года телеведущая рассказывала, что приютила женщину с сыном (15-летний брат Ярослава), а уже потом перевезла к себе родителей.

"Там им Маричка Падалко выделила свою квартиру, за что мы бесконечно благодарны. Это очень классно. Они там более полутора лет находятся. У мамы получилась эта операция — вытащить дедулю и бабулю, теперь они вместе", — рассказал звезда сериала "Женский доктор".

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