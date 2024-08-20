Зірка серіалу "Жіночий лікар" розповів, як Марічка Падалко прихистила його рідних з Нікополя

Ярослав Шахторін родом з Нікополя, територія якого внесена до переліку територій активних бойових дій. Там жила родина актора.

Related video

25-річний актор Ярослав Шахторін, який відомий ролями в серіалах "Жіночий лікар" та "Люся Інтерн" розповів, як телеведуча Марічка Падалко прихистила його родичів з Нікополя. Подробицями він поділився в інтерв’ю Аліни Доротюк.

Зокрема, Ярослав розповів, що сам родом з Нікополя, де жила і частина його сім’ї, коли почалася війна батьки виїхали, а от дідусь та бабуся були в списку тих, які попри бойові дії не готові були прощатися з домівкою. Однак, через деякий час родині вдалося вмовити рідних переїхати.

Так, дідусь та бабуся Ярослава Шахторіна опинилися у місті Жовква у Львівській області. Як згодом виявилося, прихистила рідних актора Марічка Падалко. У своєму інтерв’ю у грудні 2023 року телеведуча розповідала, що прихистила жінку з сином (15-річний брат Ярослава), а вже згодом перевезла до себе батьків.

"Там їм Марічка Падалко виділила свою квартиру, за що ми безмежно вдячні. Це дуже класно. Вони там понад півтора року знаходяться. У мами вийшла ця операція — витягнути дідулю і бабулю, тепер вони разом", — розповів зірка серіалу "Жіночий лікар".

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" висловився про Влада Яму та інших артистів, які живуть за кордоном.

Крім цього, Фокус писав, що Раміна Есхакзай здійснила мрію коханого, який служить на фронті.