В Івано-Франківську тиждень працюють "мовні патрулі": які порушення фіксують інспектори (відео)

Інспектори-волонтери роблять зауваження перехожим, якщо чують російську мову. У разі виявлення порушень норм мовного законодавства в публічному просторі або у разі агресії, волонтери викликатимуть поліцію.

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В Івано-Франківську стартувала ініціатива підтримки української мови в публічному просторі — на вулиці вийшли волонтери з "мовних патрулів". Інспектори звертаються до перехожих, які спілкуються російською мовою, пропонуючи перейти на українську та записатися на безкоштовні мовні курси. Фрагмент такого спілкування відзняли журналісти "5 каналу".

Одна з містянок зазначила, що агресивно ставиться до російської мови на вулицях і в закладах. Каже, що не хоче її чути.

Волонтерка Катерина нагадує про норми мовного законодавства жінці, яка торгує на вулиці виробами ручної роботи. На що та відповідає, що це "не російська мова, а руська".

Інспекторка також підійшла до жінки, яка говорила російською і запропонувала відвідати курси рідної мови. У відповідь почула від перехожої, що вона сьогодні з міста їде, а українську знає.

Нагадаємо, 28 жовтня в Івано-Франківську запрацювали мовні інспектори, які стежать за дотриманням мовного законодавства у сфері послуг. Вони перевіряють заклади харчування, оцінюючи мову спілкування персоналу та те, чи є меню українською мовою. У разі порушення мовних норм або агресивної реакції на зауваження, волонтери мають право викликати поліцію, хоча самостійно карати порушників не можуть.

9 вересня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків анонсував появу у місті мовних інспекторів, які мають протидіяти поширенню російської мови. Ця програма спрямована на популяризацію української мови та покликана допомогти тим, хто прагне вдосконалити свою українську, а також нагадує про важливість підтримки мовних стандартів у публічному житті міста.