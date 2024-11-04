В Ивано-Франковске неделю работают "языковые патрули": какие нарушения фиксируют инспекторы (видео)

Инспекторы-волонтеры делают замечания прохожим, если слышат русский язык. В случае выявления нарушений норм языкового законодательства в публичном пространстве или в случае агрессии, волонтеры будут вызывать полицию.

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В Ивано-Франковске стартовала инициатива поддержки украинского языка в публичном пространстве — на улицы вышли волонтеры из "языковых патрулей". Инспекторы обращаются к прохожим, которые общаются на русском языке, предлагая перейти на украинский и записаться на бесплатные языковые курсы. Фрагмент такого общения отсняли журналисты "5 канала".

Одна из горожан отметила, что агрессивно относится к русскому языку на улицах и в заведениях. Говорит, что не хочет его слышать.

Волонтер Екатерина напоминает о нормах языкового законодательства женщине, которая торгует на улице изделиями ручной работы. На что та отвечает, что это "не русский язык, а русский".

Инспектор также подошла к женщине, которая говорила по-русски и предложила посетить курсы родного языка. В ответ услышала от прохожей, что она сегодня из города уезжает, а украинский знает.

Напомним, 28 октября в Ивано-Франковске заработали языковые инспекторы, которые следят за соблюдением языкового законодательства в сфере услуг. Они проверяют заведения питания, оценивая язык общения персонала и то, есть ли меню на украинском языке. В случае нарушения языковых норм или агрессивной реакции на замечания, волонтеры имеют право вызвать полицию, хотя самостоятельно наказывать нарушителей не могут.

9 сентября городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив анонсировал появление в городе языковых инспекторов, которые должны противодействовать распространению русского языка. Эта программа направлена на популяризацию украинского языка и призвана помочь тем, кто стремится усовершенствовать свой украинский, а также напоминает о важности поддержки языковых стандартов в публичной жизни города.