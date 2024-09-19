Мер Івано-Франківська розповів про обов'язки мовних інспекторів і чи будуть штрафи (відео)

В Івано-Франківську на вулицях незабаром з'являться інспектори, які будуть радити російськомовним громадянам безплатні мовні курси, пояснив мер Руслан Марцінків. У такий спосіб він сподівається розв'язати "засилля російської мови" на вулицях міста.

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Мовні інспектори, які незабаром візьмуться до виконання обов'язків в Івано-Франківську, будуть діяти у повній відповідності до українського законодавства. Найближчим часом таких працівників буде близько сотні. Вони ходитимуть вулицями та будуть радити іти на мовні курси, якщо у людей якісь негаразди з українською. Крім того, особливо стежитимуть за сферою обслуговування. Про деталі роботи мовних інспекторів мер Івано-Франківська розповів у ефірі радіо "Західний полюс", а фрагмент ефіру він виклав у YouTube-каналі.

Мовна проблема в Івано-Франківську - Руслан Марцінків про інспекторів див. з 16:23

Марцінків підтвердив, що в Івано-Франківську вже є 74 охочих стати мовними інспекторами-волонтерами. Згідно з його оцінками, їх буде близько сотні, оскільки все ще збирають заявки. Коли набір завершиться, відбудеться короткий інструктаж і вони почнуть роботу на вулицях міста. Серед їхніх обов'язків — помічати, якщо хтось із перехожих має проблеми з українською мовою. У такому разі інспектор має підійти, зробити "толерантне зауваження" і рекомендувати іти на мовні курси, які саме відкриваються у місті. Крім того, штрафувати людей не будуть, оскільки вони цього не можуть зробити відповідно до українського законодавства.

"Це просто буде роз'яснювальна робота в межах такого доброго спілкування", — наголосив мер.

Ще один напрям роботи, зауважив Марцінків, — це сфера обслуговування: використання української мови співробітниками магазинів, кав'ярень. У цьому разі інспектори можуть діяти, як і інші громадяни: говорити, що це порушення норми закону, робити зауваження, закликати перейти на держану, піти на курси, якщо є потреба — онлайн чи офлайн.

"Повноваження (інспекторів. — Ред.) — в межах законодавства: вони не мають права штрафувати, тому що в нас це не передбачено", — наголосив посадовець.

Зазначимо, раніше Фокус писав про мовну ініціативу Івано-Франківського мера Марцінківа. 9 вересня він записав звернення, у якому звернув увагу на "засилля російської мови" на вулицях обласного центру. У зв'язку з цим він запропонував створити мовних інспекторів, які допоможуть розв'язати проблему. Завданням інспекторів буде реагування на російську і рекомендація відвідати мовні курси, якщо є труднощі з державною мовою. Крім того, Марцінків звернувся до мовного омбудсмена, щоб в Івано-Франківську запрацювали безплатні курси для російськомовних. У ефірі "Говорить великий Львів" чиновник пояснив, що єдиний силовий захід, доступний інспекторам — виклик поліції, якщо співрозмовники будуть проявляти агресію.

Нагадуємо, влітку розгорівся мовний скандал на бізнес-івенті, коли організатори вигнали відвідувачку, яку просила спікера перейти на державну мову.