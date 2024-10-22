Вмикала відео російською на лекції: викладачку Львівського вишу відсторонили від роботи (відео)

Викладачка Мар’яна Лужна показувала студентам під час лекції в ZOOM відео російського медичного центру, а на зауваження слухачів про мову пропонувала вимкнути звук, стверджує студент Святослав Яримович.

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У Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського відбувся конфлікт між студентами і викладачкою через російськомовні відео на онлайн-лекції 17 жовтня. На лекції з курсу "Інноваційних технологій у фізичній терапії" на платформі ZOOM доцентка університету Мар’яна Лужна демонструвала відео приватного медичного центру із Санкт-Петербурга про інноваційні види масажу, повідомив студент Святослав Яримович.

За словами Святослава, перед демонстрацією відео викладачка запитала, чи потрібно його вмикати, на що відповів ствердно тільки один студент, а більшість висловилася проти і частина на знак протесту залишила трансляцію.

Під час перегляду, почувши російську, студенти, як повідомляє Святослав, знову зробили зауваження щодо мови матеріалу

"У відповідь викладачкою було запропоновано самостійно вимкнути звук та просто переглянути відео", — розповів Яримович.

Студент Святослав Яримович стверджує, що на зауваження студентів викладачка запропонувала вимкнути звук

Надані студентами відеозаписи лекції оприлюднив 17 жовтня керівник "Української студентської асоціації фізичної терапії" Олег Карпов.

Він повідомив, що показ російськомовного відео та інтерв'ю, які були зняті в реабілітаційних центрах РФ, тривав не менше 20 хвилин із перервами на коментарі від викладачки.

"Цікаво й те, що відбувалося далі. Після 20 хвилин прослуховувань відео та коментарів викладачка провела перевірку присутності студентів, коли пара вже тривала більше, ніж пів години. З якою метою вона це зробила, це необхідно вже дізнаватися", — додав Олег Карпов.

Олег Карпов оприлюднив запис лекції, на якій демонструвалося російськомовне відео медцентру Санкт-Петербурга

Як відреагував виш

18 жовтня на сайті ЛДУФК імені Івана Боберського опублікували повідомлення про те, що з питання порушення доценткою Закону про Вищу освіту під час викладання лекційного курсу було створено комісію, яка постановила відсторонити викладачку від роботи.

Пізніше, 20 жовтня, адміністрація університету оприлюднила також офіційний коментар.

"Ректоратом Університету, базуючись на висновках та пропозиціях комісії, керівнику рекомендовано застосувати до викладача захід дисциплінарного стягнення у формі догани", — зазначається в повідомленні.

За інформацією із сайту університету, Мар'яна Лужна є старшою викладачкою кафедри терапії та реабілітації, кандидаткою наук з фізичного виховання і спорту. Працює в університеті з 2017 року.

Нагадаємо, 3 жовтня Фокус писав із посиланням на пресслужбу СБУ, що в одному з університетів Харкова було затримано викладачку, яка коригувала російські удари по місту. За інформацією спецслужб, жінка розвідувала локації українських військ, звертаючи особливу увагу на місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння.

Також слід зазначити, 22 жовтня народна депутатка Наталія Піпа пояснила, що законопроєкт, який зобов’язує учнів та педагогів спілкуватися українською у позанавчальний час, не передбачає покарань для учнів. Однак учителів будуть притягувати до відповідальності за російську мову, зокрема, і на перервах.