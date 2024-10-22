Включала видео на русском на лекции: преподавательницу Львовского вуза отстранили от работы (видео)
Преподавательница Марьяна Лужная показывала студентам во время лекции в ZOOM видео российского медицинского центра, а на замечания слушателей о языке предлагала выключить звук, утверждает студент Святослав Яримович.
Во Львовском государственном университете физической культуры имени Ивана Боберского произошел конфликт между студентами и преподавательницей из-за русскоязычных видео на онлайн-лекции 17 октября. На лекции по курсу "Инновационных технологий в физической терапии" на платформе ZOOM доцент университета Марьяна Лужная демонстрировала видео частного медицинского центра из Санкт-Петербурга об инновационных видах массажа, сообщил студент Святослав Яримович.
По словам Святослава, перед демонстрацией видео преподавательница спросила, нужно ли его включать, на что ответил утвердительно только один студент, а большинство высказалось против и часть в знак протеста оставила трансляцию.
При просмотре, услышав русский, студенты, как сообщает Святослав, снова сделали замечания относительно языка материала.
"В ответ преподавательницей было предложено самостоятельно выключить звук и просто посмотреть видео", — рассказал Яримович.
Предоставленные студентами видеозаписи лекции обнародовал 17 октября руководитель "Украинской студенческой ассоциации физической терапии" Олег Карпов.
Он сообщил, что показ русскоязычного видео и интервью, которые были сняты в реабилитационных центрах РФ, длился не менее 20 минут с перерывами на комментарии от преподавательницы.
"Интересно и то, что происходило дальше. После 20 минут прослушивания видео и комментариев преподавательница провела проверку присутствия студентов, когда пара уже длилась больше, чем полчаса. С какой целью она это сделала, это необходимо уже узнавать", — добавил Олег Карпов.
Как отреагировал вуз
18 октября на сайте ЛГУФК имени Ивана Боберского опубликовали сообщение о том, что по вопросу нарушения доценткой Закона о Высшем образовании при преподавании лекционного курса была создана комиссия, которая постановила отстранить преподавательницу от работы.
Позже, 20 октября, администрация университета обнародовала также официальный комментарий.
"Ректоратом Университета, основываясь на выводах и предложениях комиссии, руководителю рекомендовано применить к преподавателю меру дисциплинарного взыскания в форме выговора", — отмечается в сообщении.
По информации с сайта университета, Марьяна Лужная является старшим преподавателем кафедры терапии и реабилитации, кандидатом наук по физическому воспитанию и спорту. Работает в университете с 2017 года.
Напомним, 3 октября Фокус писал со ссылкой на пресс-службу СБУ, что в одном из университетов Харькова была задержана преподавательница, которая корректировала российские удары по городу. По информации спецслужб, женщина разведывала локации украинских войск, обращая особое внимание на места наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения.
Также следует отметить, 22 октября народный депутат Наталья Пипа объяснила, что законопроект, который обязывает учеников и педагогов общаться на украинском во внеучебное время, не предусматривает наказаний для учеников. Однако учителей будут привлекать к ответственности за русский язык, в том числе, и на переменах.