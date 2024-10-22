Включала видео на русском на лекции: преподавательницу Львовского вуза отстранили от работы (видео)

Преподавательница Марьяна Лужная показывала студентам во время лекции в ZOOM видео российского медицинского центра, а на замечания слушателей о языке предлагала выключить звук, утверждает студент Святослав Яримович.

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Во Львовском государственном университете физической культуры имени Ивана Боберского произошел конфликт между студентами и преподавательницей из-за русскоязычных видео на онлайн-лекции 17 октября. На лекции по курсу "Инновационных технологий в физической терапии" на платформе ZOOM доцент университета Марьяна Лужная демонстрировала видео частного медицинского центра из Санкт-Петербурга об инновационных видах массажа, сообщил студент Святослав Яримович.

По словам Святослава, перед демонстрацией видео преподавательница спросила, нужно ли его включать, на что ответил утвердительно только один студент, а большинство высказалось против и часть в знак протеста оставила трансляцию.

При просмотре, услышав русский, студенты, как сообщает Святослав, снова сделали замечания относительно языка материала.

"В ответ преподавательницей было предложено самостоятельно выключить звук и просто посмотреть видео", — рассказал Яримович.

Студент Святослав Яримович утверждает, что на замечание студентов преподавательница предложила выключить звук

Предоставленные студентами видеозаписи лекции обнародовал 17 октября руководитель "Украинской студенческой ассоциации физической терапии" Олег Карпов.

Он сообщил, что показ русскоязычного видео и интервью, которые были сняты в реабилитационных центрах РФ, длился не менее 20 минут с перерывами на комментарии от преподавательницы.

"Интересно и то, что происходило дальше. После 20 минут прослушивания видео и комментариев преподавательница провела проверку присутствия студентов, когда пара уже длилась больше, чем полчаса. С какой целью она это сделала, это необходимо уже узнавать", — добавил Олег Карпов.

Олег Карпов обнародовал запись лекции, на которой демонстрировалось русскоязычное видео медцентра Санкт-Петербурга

Как отреагировал вуз

18 октября на сайте ЛГУФК имени Ивана Боберского опубликовали сообщение о том, что по вопросу нарушения доценткой Закона о Высшем образовании при преподавании лекционного курса была создана комиссия, которая постановила отстранить преподавательницу от работы.

Позже, 20 октября, администрация университета обнародовала также официальный комментарий.

"Ректоратом Университета, основываясь на выводах и предложениях комиссии, руководителю рекомендовано применить к преподавателю меру дисциплинарного взыскания в форме выговора", — отмечается в сообщении.

По информации с сайта университета, Марьяна Лужная является старшим преподавателем кафедры терапии и реабилитации, кандидатом наук по физическому воспитанию и спорту. Работает в университете с 2017 года.

Напомним, 3 октября Фокус писал со ссылкой на пресс-службу СБУ, что в одном из университетов Харькова была задержана преподавательница, которая корректировала российские удары по городу. По информации спецслужб, женщина разведывала локации украинских войск, обращая особое внимание на места наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения.

Также следует отметить, 22 октября народный депутат Наталья Пипа объяснила, что законопроект, который обязывает учеников и педагогов общаться на украинском во внеучебное время, не предусматривает наказаний для учеников. Однако учителей будут привлекать к ответственности за русский язык, в том числе, и на переменах.