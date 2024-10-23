Українців об'єднає "Магія голосу": відомий час написання радіодиктанту-2024

Для участі у диктанті необхідно буде увімкнути зручний для вас канал трансляції: радіо, телебачення чи онлайн-платформи.

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У п'ятницю, 25 жовтня, відбудеться написання радіодиктанту національної єдності, приуроченого до Дня української писемності та мови. Цьогорічний текст підготувала письменниця Оксана Забужко. Диктант об 11:00 читатиме поет та військовий Павло Вишебаба. Про це повідомило "Суспільне мовлення".

На створення тексту авторка витратила три тижні. Він отримав назву "Магія голосу".

Радіодиктант покликаний об’єднати українців по всьому світу — незалежно від того, де вони перебувають: вдома, за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях. Основною метою акції є саме єднання через мову, а не перевірка граматики чи правопису.

Як взяти участь у радіодиктанті

Для участі у радіодиктанті об 11:00 потрібно увімкнути зручний канал трансляції:

"Українське радіо" або "Радіо Культура";

телеканал "Суспільне Культура";

YouTube-канал "Українського радіо";

Facebook-сторінки "Суспільного мовлення".

Як надіслати результати

Текст диктанту буде опубліковано 28 жовтня на сайтах "Українського радіо" та "Суспільне Культура", де кожен зможе перевірити свої помилки. Для тих, хто хоче отримати професійну перевірку, передбачено два варіанти надсилання результатів:

паперовим листом на адресу: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26 (штемпель має бути не пізніше 27 жовтня);

електронною поштою зі сканованим або сфотографованим текстом на адресу: [email protected] (до 11:00 28 жовтня).

Організатори також заохочують учасників ділитися фотографіями або відео процесу написання у соціальних мережах із хештегами #пишеморазом та #радіодиктант2024.

Радіодиктант національної єдності, заснований у 2000 році, став щорічною акцією, яка залучає тисячі українців. Минулого року до заходу долучилися понад пів мільйона учасників. Цьогорічний радіодиктант відбудеться вже в 25-й раз.

Нагадаємо, 27 жовтня 2023 року українці писали радіодиктант "Дороги України". Текст написала поетеса, перекладачка, авторка прозових творів і лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. А читав його актор Олексій Гнатковський.

9 листопада 2022 року диктант, який написала письменниця та режисер Ірина Цілик, читала акторка Ада Роговцева.