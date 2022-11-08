Помилки не страшні: українців закликають написати Радіодиктант національної єдності

Диктант, який прочитає акторка Ада Роговцева, транслюватимуть радіо, телебачення, підключитися до нього можна буде і в інтернеті.

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9 листопада відзначають День української мови та писемності, традиційно до цієї дати приурочений Радіодиктант національної єдності, він розпочнеться об 11:00 за київським часом. Кабінет міністрів України повідомив, що авторка тексту, яку відібрали для цьогорічного диктанту, — письменниця та режисер, членкиня українського ПЕН Ірина Цілик. Диктуватиме народна артистка, герой України Ада Роговцева.

"Я припускаюся помилок, і всі припускаються помилок, але написання Радіодиктанту — це більше про процес, ніж про результат, — розповіла Цілик. — Ми всі продовжуємо вчитися, ми рухаємося вперед. Мова тут більше про акт єднання, ніж про те, щоб написати все без жодної помилки".

[ + – ] Текст Ірини Цілик читатиме народна артистка Ада Роговцева

Про це ж кажуть і організатори заходу, наголошуючи, що його мета — об'єднати людей навколо України в усьому світі, а не перевіряти грамотність учасників всеукраїнського флешмобу.

"Здійснюєте ви помилки або пишете бездоганно — закликаємо долучитися до флешмобу на підтримку України", — закликають вони.

Усі учасники радіодиктанту зможуть відправити свою роботу на перевірку фахівців не пізніше 10 листопада. На паперові листи чекають за адресою: Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Також можна сфотографувати або відсканувати написаний текст і надіслати його до 11:00 10 листопада на адресу [email protected]

До диктанта можна буде підключитися в "Дії"

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що цього року підключитися до диктанту зможуть усі, хто має додаток "Дія".

"Це найкращий спосіб показати любов до мови та нашу єдність, — зазначив Федоров. — Правопис тут — не головне. Старт об 11:00. Заходьте у додаток і обирайте "Дія.Радіо" або канал "Суспільне. Культура" у Дія.ТV".

Нагадаємо, 2020 року 74-річна лікарка-бактеріологиня зі Львова Христина Гоянюк написала радіодиктант без жодної помилки. Також переможцями визнали ще одну учасницю, яка зробила одну помилку, і 15 осіб, які припустилися двох помилок.

У 2019 році диктант написали без помилок лише двоє людей, у тому числі шестикласниця із Закарпатської області Анастасія Швець.

Як повідомлялося раніше, у жовтні розробники сервісу "Дія" почали тестувати нові послуги, які дозволять внутрішньо переміщеним особам швидко змінювати статус і місце проживання. Нещодавно користувачам "Дії" стали доступні п'ять нових послуг: посвідчення на тимчасове чи постійне проживання, пенсійне посвідчення; англомовні версії закордонного паспорта, посвідчення водія й техпаспорта на авто; шеринг автомобілів і оплата штрафів від патрульної поліції.