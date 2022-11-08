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Україна

Помилки не страшні: українців закликають написати Радіодиктант національної єдності

радіодиктант національної єдності, День української мови, додаток Дія, Михайло Федоров, Ада Роговцева, Ірина Цилик
Фото: Вечерний Киев | Радіодиктант закликають писати всіх, хто готовий об'єднатися довкола України

Диктант, який прочитає акторка Ада Роговцева, транслюватимуть радіо, телебачення, підключитися до нього можна буде і в інтернеті.

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9 листопада відзначають День української мови та писемності, традиційно до цієї дати приурочений Радіодиктант національної єдності, він розпочнеться об 11:00 за київським часом. Кабінет міністрів України повідомив, що авторка тексту, яку відібрали для цьогорічного диктанту, — письменниця та режисер, членкиня українського ПЕН Ірина Цілик. Диктуватиме народна артистка, герой України Ада Роговцева.

"Я припускаюся помилок, і всі припускаються помилок, але написання Радіодиктанту — це більше про процес, ніж про результат, — розповіла Цілик. — Ми всі продовжуємо вчитися, ми рухаємося вперед. Мова тут більше про акт єднання, ніж про те, щоб написати все без жодної помилки".

радіодиктант національної єдності, День української мови, додаток Дія, Михайло Федоров, Ада Роговцева, Ірина Цилик Fullscreen
Текст Ірини Цілик читатиме народна артистка Ада Роговцева

Про це ж кажуть і організатори заходу, наголошуючи, що його мета — об'єднати людей навколо України в усьому світі, а не перевіряти грамотність учасників всеукраїнського флешмобу.

"Здійснюєте ви помилки або пишете бездоганно — закликаємо долучитися до флешмобу на підтримку України", — закликають вони.

Усі учасники радіодиктанту зможуть відправити свою роботу на перевірку фахівців не пізніше 10 листопада. На паперові листи чекають за адресою: Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Також можна сфотографувати або відсканувати написаний текст і надіслати його до 11:00 10 листопада на адресу [email protected]

До диктанта можна буде підключитися в "Дії"

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що цього року підключитися до диктанту зможуть усі, хто має додаток "Дія".

"Це найкращий спосіб показати любов до мови та нашу єдність, — зазначив Федоров. — Правопис тут — не головне. Старт об 11:00. Заходьте у додаток і обирайте "Дія.Радіо" або канал "Суспільне. Культура" у Дія.ТV".

Нагадаємо, 2020 року 74-річна лікарка-бактеріологиня зі Львова Христина Гоянюк написала радіодиктант без жодної помилки. Також переможцями визнали ще одну учасницю, яка зробила одну помилку, і 15 осіб, які припустилися двох помилок.

У 2019 році диктант написали без помилок лише двоє людей, у тому числі шестикласниця із Закарпатської області Анастасія Швець.

Як повідомлялося раніше, у жовтні розробники сервісу "Дія" почали тестувати нові послуги, які дозволять внутрішньо переміщеним особам швидко змінювати статус і місце проживання. Нещодавно користувачам "Дії" стали доступні п'ять нових послуг: посвідчення на тимчасове чи постійне проживання, пенсійне посвідчення; англомовні версії закордонного паспорта, посвідчення водія й техпаспорта на авто; шеринг автомобілів і оплата штрафів від патрульної поліції.