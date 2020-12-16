74-летняя Кристина Гоянюк из Львова единственная в Украине написала радиодиктант без ошибок

По специальности пани Кристина — врач-бактериолог.

74-летняя врач-бактериолог из Львова Кристина Гоянюк написала Радиодиктант национального единства без единой ошибки, передает "Украинское радио".

В диктанте, который провели в Украине 9 ноября, в День письменности и языка, участвовали около 16 тысяч граждан: 14 тысяч прислали свои письма с диктантом организаторам по электронной почте, еще две тысячи украинцев отправили письма обычной почтой.

Кристина Гоянюк писала диктант уже 20-й раз.

"И это для меня праздник! В этот день я выключаю все телефоны, настраиваю диктофон для записи радиодиктанта и жду этот торжественный момент. Затем проверяю написанный текст и внимательно слушаю интонацию диктора. Много раз мне везло и я писала диктант без ошибок", – рассказала женщина.

Она добавила, что любовь к украинскому языку ей привил отец, который преподавал украинский язык и литературу.

Кроме львовянки, победителями признаны еще одна участница, сделавшая одну ошибку, и 15 человек, которые допустили две ошибки. В качестве приза пани Гоянюк получит "Антологию украинской поэзии". Остальные будут награждены сборником сочинений Лины Костенко "Избранное".

Текст диктанта в этом году подготовил писатель Иван Малкович, а читала его актриса Римма Зюбина.

К тем, кто писал юбилейный диктант, решил присоединиться и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Политик похвалил диктант, однако отметил, что он был непростой, с большим количеством пунктуационных ловушек и "интересных слов".

В 2019 году Радиодиктант национального единства написали без ошибок лишь два человека. Одна из победительниц – шестиклассница из Закарпатской области Анастасия Швец.