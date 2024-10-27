Дом с собственной платформой, где останавливаются поезда, выставили на продажу (фото)
Тем, кому посчастливится жить в уникальном доме, будет трудно опоздать на поезд, ведь жилье расположено непосредственно возле платформы с путями, ведущими в столицу.
Бывшую железнодорожную станцию в старинном селе выставили на продажу за 850 000 фунтов стерлингов (около 45,6 млн грн). Уникальный объект недвижимости расположен в живописной деревне Уэстхамбл в Доркинге (Великобритания), он внесен в список памятников архитектуры и имеет прямое сообщение с Лондоном. Об этом пишет издание The Mirror.
Внутри дома есть четыре спальни, оттуда открываются прекрасные виды на бескрайние просторы и холмы Бокс-Хилл в Норт-Даунсе, что в графстве Суррей.
Тем, кому посчастливится жить здесь, будет трудно опоздать на поезд, ведь жилье расположено непосредственно возле платформы с путями, ведущими в столицу. По словам местных, самая быстрая поездка занимает всего 49 минут.
Впрочем, есть один недостаток — вместо палисадника на территории размещена автостоянка. Однако это не критично, ведь для любителей природы на заднем дворе обустроен частный сад, где достаточно места для барбекю или обедов на свежем воздухе.
К слову, станцию возвел в 1867 году викторианский архитектор Чарльз Генри Драйвер, затем сооружение купила Британская железная дорога, ну и, наконец, ее превратили в частное жилье.
Когда популярная Instagram-страница Secret London опубликовала фотографию дома, его близость к железнодорожной платформе и цена спровоцировали оживленные дискуссии.
- В комментариях один пользователь пошутил: "Я бы все равно опоздал на поезд".
- Другой добавил: "Шум, шум, шум! Я никогда не буду знать покоя";
- "Представьте, как ваш дом гремит от каждого проезжающего мимо поезда! Спокойной ночи", — заметил следующий юзер.
- Еще один участник обсуждения также начал размышлять над всеми преимуществами и недостатками: "Это хороший район, но поезда в течение всего дня проезжают мимо на полной скорости. Никаких магазинов в пешей доступности, а случайные люди стучат в дверь, думая, что это билетная касса. Да нет, спасибо".
Напомним, ранее Фокус писал, что деревянный пляжный домик размером с сарай — 1,8 м в ширину и 4 м в длину — выставили на продажу за 130 000 евро. По словам риелторов, этот объект недвижимости привлекает внимание потенциальных покупателей благодаря своему удачному расположению на пляже Эйвон в Крайстчерче (графство Дорсет, Великобритания).
А вот Роб и Сара Берч из Великобритании потратили 150 000 фунтов стерлингов (около 8 млн грн), чтобы превратить одно из самых печально известных зданий Grand Designs, стоящее на ржавой барже посреди Темзы, в дом своей мечты.