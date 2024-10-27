Дом с собственной платформой, где останавливаются поезда, выставили на продажу (фото)

Тем, кому посчастливится жить в уникальном доме, будет трудно опоздать на поезд, ведь жилье расположено непосредственно возле платформы с путями, ведущими в столицу.

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Бывшую железнодорожную станцию в старинном селе выставили на продажу за 850 000 фунтов стерлингов (около 45,6 млн грн). Уникальный объект недвижимости расположен в живописной деревне Уэстхамбл в Доркинге (Великобритания), он внесен в список памятников архитектуры и имеет прямое сообщение с Лондоном. Об этом пишет издание The Mirror.

Внутри дома есть четыре спальни, оттуда открываются прекрасные виды на бескрайние просторы и холмы Бокс-Хилл в Норт-Даунсе, что в графстве Суррей.

Тем, кому посчастливится жить здесь, будет трудно опоздать на поезд, ведь жилье расположено непосредственно возле платформы с путями, ведущими в столицу. По словам местных, самая быстрая поездка занимает всего 49 минут.

Впрочем, есть один недостаток — вместо палисадника на территории размещена автостоянка. Однако это не критично, ведь для любителей природы на заднем дворе обустроен частный сад, где достаточно места для барбекю или обедов на свежем воздухе.

Тем, кому посчастливится жить здесь, будет трудно опоздать на поезд, ведь дом расположен непосредственно возле платформы с путями Фото: Cavendish estate agents

К слову, станцию возвел в 1867 году викторианский архитектор Чарльз Генри Драйвер, затем сооружение купила Британская железная дорога, ну и, наконец, ее превратили в частное жилье.

Когда популярная Instagram-страница Secret London опубликовала фотографию дома, его близость к железнодорожной платформе и цена спровоцировали оживленные дискуссии.

В комментариях один пользователь пошутил: "Я бы все равно опоздал на поезд".

Другой добавил: "Шум, шум, шум! Я никогда не буду знать покоя";

"Представьте, как ваш дом гремит от каждого проезжающего мимо поезда! Спокойной ночи", — заметил следующий юзер.

Еще один участник обсуждения также начал размышлять над всеми преимуществами и недостатками: "Это хороший район, но поезда в течение всего дня проезжают мимо на полной скорости. Никаких магазинов в пешей доступности, а случайные люди стучат в дверь, думая, что это билетная касса. Да нет, спасибо".

Внутри дома есть четыре спальни, оттуда открываются прекрасные пейзажи Фото: Cavendish estate agents

Напомним, ранее Фокус писал, что деревянный пляжный домик размером с сарай — 1,8 м в ширину и 4 м в длину — выставили на продажу за 130 000 евро. По словам риелторов, этот объект недвижимости привлекает внимание потенциальных покупателей благодаря своему удачному расположению на пляже Эйвон в Крайстчерче (графство Дорсет, Великобритания).

А вот Роб и Сара Берч из Великобритании потратили 150 000 фунтов стерлингов (около 8 млн грн), чтобы превратить одно из самых печально известных зданий Grand Designs, стоящее на ржавой барже посреди Темзы, в дом своей мечты.