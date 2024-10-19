Пара обустроила на барже "плавучий дом": как им удалось воплотить мечту в жизнь (фото)

После двух лет работы супруги завершили амбициозный проект. Недавно они похвастались результатами реконструкции, в частности показали свою кухню и открытую зону для барбекю.

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Роб и Сара Берч из Великобритании потратили 150 000 фунтов стерлингов (около 8 млн грн), чтобы превратить одно из самых печально известных зданий Grand Designs, расположенное на ржавой барже посреди Темзы, в дом своей мечты. Об этом пишет издание Daily Mail.

Супруги, управляющие фирмой по производству стальных каркасов, сразу ухватились за возможность поработать над судном в прибрежном городке Бернем-он-Крауч в Эссексе.

Дом после реклнструкции Фото: Channel 4

54-летний Роб признался, что они заплатили около 70 000 фунтов стерлингов (3,7 млн грн) за покупку самой баржи.

"Структурно она была в нормальном состоянии снаружи, но кто-то уже начал работать над ней изнутри. Все, что они сделали, выглядело неплохо, но оказалось ужасным, когда мы сделали оценку. Например, когда разбирали стальной каркас, то увидели, что под досками стоит вода и так далее, поэтому пришлось сделать еще много работы. В конце концов, все закончилось полной реконструкцией", — рассказывает мужчина.

Из-за того, что дом находился на воде, британцы столкнулись еще с несколькими проблемами, в частности боролись с постоянными приливами и штормами. К счастью, им удалось повторно переработать многие материалы, которые уже были на борту.

Интерьеры в плавучем доме после ремонта Фото: Channel 4 Интерьеры в плавучем доме после ремонта Фото: Channel 4

В конце концов, после двух лет работы семья завершила амбициозный проект. Недавно они похвастались потрясающей ванной, полностью оборудованной кухней, уютной гостиной, небольшой библиотекой и даже открытой зоной для барбекю.

По словам Сары, плавучий дом — это идеальный уютный уголок, куда можно поехать и провести время вне дома. Именно поэтому они с мужем в ближайшее время даже не думают его продавать.

Напомним, ранее Фокус писал, что деревянный пляжный домик размером с садовый сарай — 1,8 м в ширину и 4 м в длину — выставили на продажу за 130 000 евро. По словам риелторов, этот объект недвижимости привлекает внимание потенциальных покупателей благодаря своему удачному расположению на пляже Эйвон в Крайстчерче (графство Дорсет, Великобритания).

А вот 31-летний швед Антон Ворманн в 2018 году переехал из США в Японию. Недавно он приобрел за $15 тысяч заброшенную ферму в городке Кудзюкури, который находится на самом густонаселенном острове страны.