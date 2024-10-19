Пара облаштувала на баржі "плавучий будинок": як їм вдалось втілити мрію у життя (фото)

Після двох років роботи подружжя завершило амбітний проєкт. Нещодавно вони похизувалися результатами реконструкції, зокрема показали свою кухню та відкриту зону для барбекю.

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Роб і Сара Берч з Великої Британії витратили 150 000 фунтів стерлінгів (близько 8 млн грн), щоб перетворити одну з найбільш сумнозвісних будівель Grand Designs, що стоїть на іржавій баржі посеред Темзи, на оселю своєї мрії. Про це пише видання Daily Mail.

Подружжя, яке керує фірмою з виробництва сталевих каркасів, відразу вхопилося за можливість попрацювати над судном у прибережному містечку Бернем-он-Крауч в Ессексі.

Будинок після реклнструкції Фото: Channel 4

54-річний Роб зізнався, що вони заплатили близько 70 000 фунтів стерлінгів (3,7 млн грн) за покупку самої баржі.

"Структурно вона була в нормальному стані зовні, але хтось вже почав працювати над нею зсередини. Все, що вони зробили, мало непоганий вигляд, але виявилося жахливим, коли ми зробили оцінку. Наприклад, коли розбирали сталевий каркас, то побачили, що під дошками стоїть вода й таке інше, тож довелось зробити ще багато роботи. Кінець кінцем, все закінчилося повною реконструкцією", — розповідає чоловік.

Через те, що будинок знаходився на воді, британці зіткнулися ще з кількома проблемами, зокрема боролися з постійними припливами та штормами. На щастя, їм вдалося повторно переробити багато матеріалів, які вже були на борту.

Інтер'єри у плавучому будинку після ремонту Фото: Channel 4 Інтер'єри у плавучому будинку після ремонту Фото: Channel 4

Зрештою, після двох років роботи сім'я завершила амбітний проєкт. Нещодавно вони похизувалися приголомшливою ванною, повністю обладнаною кухнею, затишною вітальнею, невеликою бібліотекою і навіть відкритою зоною для барбекю.

За словами Сари, плавучий будинок — це ідеальний затишний куточок, куди можна поїхати й провести час поза домом. Саме тому вони з чоловіком найближчим часом навіть не думають його продавати.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що дерев'яний пляжний будиночок розміром із садовий сарай — 1,8 м завширшки та 4 м завдовжки — виставили на продаж за 130 000 євро. За словами рієлторів, цей об’єкт нерухомості привертає увагу потенційних покупців завдяки своєму вдалому розташуванню на пляжі Ейвон у Крайстчерчі (графство Дорсет, Велика Британія).

А от 31-річний швед Антон Ворманн у 2018 році переїхав із США до Японії. Нещодавно він придбав за $15 тисяч занедбану ферму в містечку Кудзюкурі, що знаходиться на найбільш густонаселеному острові країни.