Будинок з власною платформою, де зупиняються потяги, виставили на продаж (фото)

Тим, кому пощастить жити в унікальному помешканні, буде важко запізнитися на потяг, адже будинок розташований безпосередньо біля платформи з коліями, що ведуть до столиці.

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Колишню залізничну станцію у старовинному селі виставили на продаж за 850 000 фунтів стерлінгів (близько 45,6 млн грн). Унікальний об’єкт нерухомості розташований у мальовничому селі Уестхамбл у Доркінгу (Велика Британія), він внесений до списку пам'яток архітектури й має пряме сполучення з Лондоном. Про це пише видання The Mirror.

Всередині оселі є чотири спальні, звідти відкриваються чудові краєвиди на безкрайні простори та пагорби Бокс-Хілл у Норт-Даунсі, що в графстві Суррей.

Тим, кому пощастить жити тут, буде важко запізнитися на потяг, адже будинок розташований безпосередньо біля платформи з коліями, що ведуть до столиці. За словами місцевих, найшвидша поїздка займає всього 49 хвилин.

Втім, є один недолік — замість палісадника на території розміщена автостоянка. Однак це не критично, адже для любителів природи на задньому дворі облаштований приватний сад, де достатньо місця для барбекю або обідів на свіжому повітрі.

Тим, кому пощастить жити тут, буде важко запізнитися на потяг, адже будинок розташований безпосередньо біля платформи з коліями Фото: Cavendish estate agents

До слова, станцію звів у 1867 році вікторіанський архітектор Чарльз Генрі Драйвер, потім споруду купила Британська залізниця, ну і, зрештою, її перетворили на приватне житло.

Коли популярна Instagram-сторінка Secret London опублікувала фотографію будинку, його близькість до залізничної платформи та ціна спровокували жваві дискусії.

У коментарях один користувач пожартував: "Я б все одно запізнився на потяг".

Інший додав: "Шум, шум, шум! Я ніколи не знатиму спокою";

"Уявіть, як ваш будинок гримить від кожного поїзда, що проїжджає повз! На добраніч", — зауважив наступний юзер.

Ще один учасник обговорення також почав розмірковувати над усіма перевагами та недоліками: "Це гарний район, але поїзди протягом усього дня проїжджають повз на повній швидкості. Ніяких магазинів у пішій доступності, а випадкові люди стукають у двері, думаючи, що це квиткова каса. Та ні, дякую".

Всередині оселі є чотири спальні, звідти відкриваються чудові краєвиди Фото: Cavendish estate agents

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що дерев'яний пляжний будиночок розміром із садовий сарай — 1,8 м завширшки та 4 м завдовжки — виставили на продаж за 130 000 євро. За словами рієлторів, цей об’єкт нерухомості привертає увагу потенційних покупців завдяки своєму вдалому розташуванню на пляжі Ейвон у Крайстчерчі (графство Дорсет, Велика Британія).

А от Роб і Сара Берч з Великої Британії витратили 150 000 фунтів стерлінгів (близько 8 млн грн), щоб перетворити одну з найбільш сумнозвісних будівель Grand Designs, що стоїть на іржавій баржі посеред Темзи, на оселю своєї мрії.