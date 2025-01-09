"Міняйте роботу на кращу": нардеп відповів на питання про низькі зарплати в Україні

Міняти роботу "Слуга народу" Анатолій Костюх порекомендував у відповідь на питання, коли зарплати в Україні піднімуть до рівня ЄС. У декларації парламентаря за 2023 рік вказана зарплата понад 600 тисяч грн.

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Народний депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" Анатолій Костюх порадив українцям із маленькими зарплатами міняти роботу. Так він відповів на питання про низькі зарплати в Україні при здорожчанні тарифів на житлово-комунальні послуги в коментарях під своїм дописом на сторінці у Facebook.

Нардеп Анатолій Костюх на питання про підвищення зарплат в Україні порадив українцям звертатися до роботодавців Фото: Скриншот

Допис парламентаря стосувався наслідків припинення Україною транзиту російського газу до Європи.

Користувач Pavel Gook запитав у нардепа, коли українцям на тлі здорожчання комунальних послуг піднімуть зарплати.

"Газ дорожчатиме, й про електрику теж говорять. А коли розмір зарплат піднімуть до рівня ЄС?", — спитав коментатор.

Костюх у відповідь порадив запитати про підвищення зарплати в роботодавці чи змінити роботу та більш високооплачувану.

"Тут варто звернутись до свого роботодавця, або ж змінити роботу на таку, де умови праці та зарплатня Вас влаштовуватиме. Водночас буду радий розповісти про Ваш вдалий бізнес і рівень зарплат працівників", — написав депутат.

У декларації за 2023 рік Анатолій Костюх вказував, що його річна зарплата склала 626 414 грн. Також він зазначав, що мав 350 000 грн і 32 000 доларів готівкою та 19 192 грн на карті.

Костюх задекларував понад 600 тисяч грн зарплати за 2023 рік Фото: Скриншот

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