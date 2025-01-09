"Меняйте работу на лучшую": нардеп ответил на вопрос о низких зарплатах в Украине

Менять работу "Слуга народа" Анатолий Костюх порекомендовал в ответ на вопрос, когда зарплаты в Украине поднимут до уровня ЕС. В декларации парламентария за 2023 год указана зарплата более 600 тысяч грн.

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Народный депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Анатолий Костюх посоветовал украинцам с маленькими зарплатами менять работу. Так он ответил на вопрос о низких зарплатах в Украине при подорожании тарифов на жилищно-коммунальные услуги в комментариях под своим сообщением на странице в Facebook.

Нардеп Анатолий Костюх на вопрос о повышении зарплат в Украине посоветовал украинцам обращаться к работодателям Фото: Скриншот

Сообщение парламентария касалось последствий прекращения Украиной транзита российского газа в Европу.

Пользователь Pavel Gook спросил у нардепа, когда украинцам на фоне подорожания коммунальных услуг поднимут зарплаты.

"Газ будет дорожать, и об электричестве тоже говорят. А когда размер зарплат поднимут до уровня ЕС?", — спросил комментатор.

Костюх в ответ посоветовал спросить о повышении зарплаты у работодателя или сменить работу на более высокооплачиваемую.

"Здесь стоит обратиться к своему работодателю, или же сменить работу на такую, где условия труда и зарплата Вас будет устраивать. В то же время буду рад рассказать о Вашем удачном бизнесе и уровне зарплат работников", — написал депутат.

В декларации за 2023 год Анатолий Костюх указывал, что его годовая зарплата составила 626 414 грн. Также он отмечал, что имел 350 000 грн и 32 000 долларов наличными и 19 192 грн на карте.

Костюх задекларировал более 600 тысяч грн зарплаты за 2023 год Фото: Скриншот

Напомним, 8 января нардеп Николай Тищенко, который недавно находился под круглосуточным домашним арестом, появился на заседании Верховной Рады. Фокус выяснил, как ему это удалось.

28 декабря народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая отреагировала на совет от военного наладить личную жизнь. Он раскритиковал парламентария из-за проблем в украинской армии и посоветовал ей сосредоточить внимание на семейной жизни. Безуглая в ответ указала на "сексизм, самоуверенность, ПТСР и перекладывание ответственности" в высказываниях военнослужащего.