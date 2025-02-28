Выдали не тем, кто должен был бы ездить в комендантский час: в Киеве проверят 9000 пропусков

Проверку инициировала КГВА, обнаружив выданный без оснований пропуск одним из заместителей администрации. Только этим столичные власти не ограничатся.

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Киевская городская военная администрация инициировала проверку всех пропусков, которые позволяют передвигаться по Киеву во время комендантского часа. Она продлится примерно месяц. Об этом в эфире телемарафона 28 февраля сообщил спикер КГВА Евгений Иевлев.

"Был выявлен факт и это было опубликовано в соцсетях, когда такой пропуск был обнаружен у лица, которое не совсем имело на то основания", — пояснил он.

Пропуск проверили, и выяснилось, что его выдал по линии КГГА один из заместителей администрации. После этого инициировали проверку, чтобы разобраться в том, кому и как выдают эти пропуска.

"От 7800 до 9000 таких пропусков было выдано и, учитывая этот случай, мы имеем основание полагать, что среди них есть часть, выданная людям, которые не имеют надлежащих оснований для передвижения в комендантский час", — проинформировал Иевлев.

Представитель КГВА объяснил, что только проверкой пропусков столичная власть не ограничится. В Киеве также разработали специальный алгоритм, который еще нужно будет доработать.

"Мы хотим сделать этот процесс цифровым, потому что там, где больше цифровизации, там всегда меньше коррупции", — уточнил он.

Напомним, 26 февраля представитель киевской администрации Евгений Иевлев сообщил, что в столице рассматривают новую инициативу относительно поведения в общественном транспорте во время воздушных тревог.

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