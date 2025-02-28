Видали не тим, хто мав би їздити у комендантську годину: у Києві перевірять 9000 перепусток

Перевірку ініціювала КМВА, виявивши видану без підстав перепустку одним із заступників адміністрації. Лише цим столична влада не обмежиться.

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Київська міська військова адміністрація ініціювала перевірку всіх перепусток, які дозволяють пересуватись Києвом під час комендантської години. Вона триватиме приблизно місяць. Про це в ефірі телемарафону 28 лютого повідомив речник КМВА Євген Ієвлєв.

"Був виявлений факт і це було опубліковано в соцмережах, коли таку перепустку було виявлено в особи, яка не зовсім мала на те підстави", — пояснив він.

Перепустку перевірили, і з’ясувалось, що її видав по лінії КМДА один із заступників адміністрації. Після цього ініціювали перевірку, щоб розібратись у тому, кому і як видають ці перепустки.

"Від 7800 до 9000 таких перепусток було видано і, враховуючи цей випадок, ми маємо підставу вважати, що серед них є частина, видана людям, які не мають належних підстав для пересування в комендантську годину", — проінформував Ієвлєв.

Речник КМВА пояснив, що лише перевіркою перепусток столична влада не обмежиться. У Києві також розробили спеціальний алгоритм, який ще потрібно буде допрацювати.

"Ми хочемо зробити цей процес цифровим, тому що там, де більше цифровізації, там завжди менше корупції", — уточнив він.

Нагадаємо, 26 лютого представник київської адміністрації Євген Ієвлєв повідомив, що у столиці розглядають нову ініціативу стосовно поведінки у громадському транспорті під час повітряних тривог.

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