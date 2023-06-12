Война снизила влияние: Венецианская комиссия предлагает отсрочить закон об олигархах (видео)

По словам министра юстиции, пауза в имплементации закона об олигархах будет недолгой, поскольку Венецианская комиссия и Украина обязательно вернутся к этой теме после победы в войне с РФ.

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Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) рекомендует Украине подождать с принятием закона об олигархах до окончания войны в Украине. Об этом в понедельник, 12 июня сообщил министр юстиции Денис Малюська, который принял участие в заседании комиссии.

По словам Малюсько, Украине посоветовали отложить введение закона, поскольку война с Россией существенно изменяет баланс сил в стране и значительно уменьшает влияние олигархов. Также он убежден, что в данное время оценить влияние закона об олигархах на правовую и политическую систему очень сложно.

"И это как разрушение их предприятий, так и функционирование органов государственной власти во время войны", – отметил он.

В то же время министр юстиции подчеркнул, что пауза в имплементации закона будет недолгой, поскольку Венецианская комиссия и Украина обязательно вернутся к этой теме после победы в войне с РФ.

"Если к тому времени олигархи не станут обычными порядочными бизнесменами. Война творит чудеса с политиками, и будем надеяться, что совершит чудеса с олигархами", – отметил Малюська

Также министр юстиции подчеркнул, что имплементация закона об олигархах является одной из семи рекомендаций Еврокомиссии, выполнение которых важно для старта переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Напомним, 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении поданный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект №5599 "О предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

В ноябре 2022 года министр юстиции Украины объяснил, что имплементацию закона об олигархах сдерживают два фактора — отсутствие вывода Венецианской комиссии о документе и война.