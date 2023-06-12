Війна знизила вплив: Венеціанська комісія пропонує відстрочити закон про олігархів (відео)

За словами міністра юстиції, пауза в імплементації закону про олігархів буде недовгою, оскільки Венеціанська комісія та Україна обов'язково повернуться до цієї теми після перемоги у війні з РФ.

Related video

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) рекомендує Україні почекати з ухваленням закону про олігархів до закінчення війни в Україні. Про це у понеділок, 12 червня, повідомив міністр юстиції Денис Малюська, який взяв участь у засіданні комісії.

За словами Малюсько, Україні порадили відкласти введення закону, оскільки війна з Росією суттєво змінює баланс сил у країні та значно зменшує вплив олігархів. Також він переконаний, що зараз оцінити вплив закону про олігархів на правову та політичну систему дуже складно.

"І це як руйнація їхніх підприємств, так і функціонування органів державної влади під час війни", – наголосив він.

Водночас міністр юстиції наголосив, що пауза в імплементації закону буде недовгою, оскільки Венеціанська комісія та Україна обов'язково повернуться до цієї теми після перемоги у війні з РФ.

"Якщо на той час олігархи не стануть звичайними порядними бізнесменами. Війна творить чудеса з політиками, і сподіватимемося, що зробить чудеса з олігархами", – зазначив Малюська.

Також міністр юстиції наголосив, що імплементація закону про олігархів є однією з семи рекомендацій Єврокомісії, виконання яких важливе для старту переговорів щодо вступу України до ЄС.

Нагадаємо, 23 вересня 2021 року Верховна Рада прийняла у другому читанні поданий президентом України Володимиром Зеленським законопроект №5599 "Про запобігання загрозам нацбезпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну чи політичну вагу у суспільному житті (олігархів)".

У листопаді 2022 року міністр юстиції України пояснив, що імплементацію закону про олігархів стримують два фактори — відсутність висновку Венеціанської комісії про документ та війна.