"Рушниця скоро вистрілить", — міністр юстиції України розповів, коли запрацює закон про олігархів

За словами Дениса Малюськи, Єврокомісія не лише поставила закон про олігархів в умови євроінтеграції, а й порекомендувала Грузії дивитися на практику України.

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Імплементацію закону про олігархи стримують два чинники — відсутність висновку Венеціанської комісії про документ і війну. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, під час організованої Центром економічної стратегії дискусії про активи й інтереси українських олігархів, трансляція якої велася у Youtube.

За його словами, Венеціанська комісія поки що спостерігає за тим, як українська влада збирається виконувати закон у комплексі.

"Нагадаю, закон про олігархи — це не єдиний інструмент, який має в рукаві владу", — розповів чиновник.

Він зазначив, що Україна стала першою країною у світі, де взагалі ухвалили подібний закон. Також Денис Малюська додав, що Єврокомісія не лише поставила закон про олігархи в умови євроінтеграції, а й порекомендувала Грузії дивитися на практику України.

"Власне, цей закон зараз — це рушниця, яка висить на стіні й незабаром вистрілить", — підкреслив міністр.

Нагадаємо, згідно із "законом про деолігархізацію", олігархом є особа, яка відповідає щонайменше трьом із таких критеріїв:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником монополії;

підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (2 млрд 270 млн).

Людині, яка потрапила до реєстру олігархів, буде заборонено фінансувати партії, купувати об'єкти великої приватизації, фінансувати політичну агітацію.

11 липня український бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що ухвалив "вимушене рішення" про вихід його інвестиційної компанії SCM із медійного бізнесу в зв'язку з дією "закону про деолігархізацію". 12 липня ЗМІ Ахметова припинили роботу. 14 липня його медіагрупа "Україна" подала заявку до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення з метою анулювання ліцензій.

У листопаді минулого року стало відомо, що через "антиолігархічний" закон акції своїх телеканалів продав п'ятий президент України, народний депутат і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.