"Ружье скоро выстрелит", — министр юстиции Украины рассказал, когда заработает закон об олигархах
По словам Дениса Малюськи, Еврокомиссия не только поставила закон об олигархах в условия евроинтеграции, но и порекомендовала Грузии смотреть на практику Украины.
Имплементацию закона об олигархах сдерживают два фактора — отсутствие вывода Венецианской комиссии о документе и война. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, в ходе организованной Центром экономической стратегии дискуссии об активах и интересах украинских олигархов, трансляция которой велась в Youtube.
По его словам, Венецианская комиссия пока наблюдает за тем, как украинская власть собирается выполнять закон в комплексе.
"Напомню, закон об олигархах — это не единственный инструмент, который имеет в рукаве власть", — рассказал чиновник.
Он отметил, что Украина стала первой страной в мире, где вообще приняли подобный закон. Также Денис Малюська добавил, что Еврокомиссия не только поставила закон об олигархах в условия евроинтеграции, но и порекомендовала Грузии смотреть на практику Украины.
"Собственно, этот закон сейчас — это ружье, которое висит на стене и вскоре выстрелит", — подчеркнул министр.
Напомним, согласно "закону о деолигархизации", олигархом является лицо, которое соответствует по меньшей мере трем из следующих критериев:
- участвует в политической жизни;
- имеет значительное влияние на средства массовой информации;
- является конечным бенефициарным владельцем монополии;
- подтверждена стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (2 млрд 270 млн).
Человеку, попавшему в реестр олигархов будет запрещено финансировать партии, покупать объекты большой приватизации, финансировать политическую агитацию.
11 июля украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что принял "вынужденное решение" о выходе его инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса в связи с действием "закона о деолигархизации". 12 июля СМИ Ахметова прекратили работу. 14 июля его медиагруппа "Украина" подала заявку в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с целью аннулирования лицензий.
В ноябре прошлого года стало известно, что из-за "антиолигархического" закона акции своих телеканалов продал пятый президент Украины, народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.