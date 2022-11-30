"Ружье скоро выстрелит", — министр юстиции Украины рассказал, когда заработает закон об олигархах

По словам Дениса Малюськи, Еврокомиссия не только поставила закон об олигархах в условия евроинтеграции, но и порекомендовала Грузии смотреть на практику Украины.

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Имплементацию закона об олигархах сдерживают два фактора — отсутствие вывода Венецианской комиссии о документе и война. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, в ходе организованной Центром экономической стратегии дискуссии об активах и интересах украинских олигархов, трансляция которой велась в Youtube.

По его словам, Венецианская комиссия пока наблюдает за тем, как украинская власть собирается выполнять закон в комплексе.

"Напомню, закон об олигархах — это не единственный инструмент, который имеет в рукаве власть", — рассказал чиновник.

Он отметил, что Украина стала первой страной в мире, где вообще приняли подобный закон. Также Денис Малюська добавил, что Еврокомиссия не только поставила закон об олигархах в условия евроинтеграции, но и порекомендовала Грузии смотреть на практику Украины.

"Собственно, этот закон сейчас — это ружье, которое висит на стене и вскоре выстрелит", — подчеркнул министр.

Напомним, согласно "закону о деолигархизации", олигархом является лицо, которое соответствует по меньшей мере трем из следующих критериев:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем монополии;

подтверждена стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (2 млрд 270 млн).

Человеку, попавшему в реестр олигархов будет запрещено финансировать партии, покупать объекты большой приватизации, финансировать политическую агитацию.

11 июля украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что принял "вынужденное решение" о выходе его инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса в связи с действием "закона о деолигархизации". 12 июля СМИ Ахметова прекратили работу. 14 июля его медиагруппа "Украина" подала заявку в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с целью аннулирования лицензий.

В ноябре прошлого года стало известно, что из-за "антиолигархического" закона акции своих телеканалов продал пятый президент Украины, народный депутат и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.